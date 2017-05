Valmieras teātris ar izrādi 'Medību pils' dosies viesizrādēs uz ASV

Šajā laikā izrādes ansamblis – Inga Apine, Māris Bezmers, Ingus Kniploks, Kārlis Neimanis un Baiba Valante kopā ar režisoru Jāni Znotiņu – veiks pārbraucienus Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā, lai nospēlētu izrādi gan slavenajos latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves centros Priedainē un Kalamazū, gan metropolēs – Ņujorkā, Vašingtonā, Čikāgā, Bostonā, Losandželosā, Sanfrancisko un citur.

Lugas darbība risinās nomaļā vietā mežā, kur vientulībā Medību pilī dzīvo māte un meita. Meita ir atteikusies no sapņa par studijām Rīgā, lai palīdzētu mātei saimniecībā. Sieviešu dzīvēs ienāk trīs vīrieši – jauns mežsaimniecības palīgstrādnieks un divi tūristi no Rīgas, kuri kādā ziemas vakarā lūdz naktsmājas. Satiktie vīrieši, iedvesmojoša nakts saruna un strauji radušās jūtas pret vienu no viņiem, un tam sekojošās mīlestības vēstules liek meitenei no jauna sapņot par studijām Rīgā. Sapņi atkal šķiet reāli un piepildāmi, tāpēc viņa nolemj mainīt savu dzīvi un iekarot nesasniedzamo pilsētu.

"Šo Harija Gulbja lugu iestudēju, jo vēlos turpināt jau iesākto tēmu par Latvijas laukiem, kuros mītošie savas noslēgtības un kautrīguma dēļ slēpj savas jūtas, nespēj rīkoties un viņu mūžā reizēm ir tikai viena satikšanās – mīlestības atklāsme, kuras dēļ cilvēks ir gatavs mainīt savu dzīvi. Un vēl mani interesē, kāpēc vecākiem ir tik grūti palaist savus bērnus pasaulē, un kāpēc bērni atsakās no saviem sapņiem, lai piepildītu vecāku nerealizētās ieceres?" savās pārdomās par izrādi dalās režisors Jānis Znotiņš.

Foto: Matīss Markovskis

Šajā sezonā pēdējo reizi izrādi Valmierā var noskatīties otrdien, 23. maijā pulksten 18.30.