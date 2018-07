"Mērojis tālu ceļu no kādas mežonīgas vietas, Nezvērs ierodas Valmierā. Cilvēki šo neparasto radījumu jau ir redzējuši daudzās pasaules pilsētās. Daži ir to satikuši naktī, citi – autobusā gaišā dienas laikā. Kāds zēns stāsta, ka tas ēdot kurpes. Viens gan ir skaidrs – neviens nezina, kas tas ir. Trīs Valmieras festivāla dienas Nezvērs būs Valmierā, lai kopā ar bērniem aizdomas un bailes no nezināmā pamazām pārvērstu draudzībā. Nezvērs parādīsies un pazudīs no pilsētas pavisam negaidītās vietās un neparedzamā laikā. Turiet acis un ausis atvērtas un lai jums izdodas viņu satikt!" raksta festivāla rīkotāji.

"Nezvērs" ir piedzīvojums bērniem – radošo darbnīcu sērija, kuras laikā bērni rada Nezvēru – tā izskatu, dzīvesstāstu, raksturu un sapņus, un ved pastaigā pa Valmieru, lai iepazīstinātu ar savu pasauli, pilsētu un pieaugušajiem.

Festivāls aicina pieteikt sešus līdz desmit gadus vecus bērnus dalībai radošajā darbnīcā "Nezvērs" līdz šī gada 25. jūlijam, rakstot uz e-pastu ieva.pukite@vdt.lv un norādot bērna vārdu, vecumu, vecāka/u tālruņa numuru, vēlamo darbnīcas dienu un laiku. Tālrunis informācijai: Liene Jurgelāne, 29220184. Norises vieta – koncertzāle "Valmiera" Vecpuišu parkā Valmierā, laiki – 3., 4., 5. augusts pulksten 11.00, 14.00, 17.00. Vienas darbnīcas ilgums: 1 stunda 30 minūtes. Bērniem nav jāzina angļu valoda, jo saziņai ar britu māksliniekiem tiks nodrošināts tulkojums latviski. Lūgums ņemt vērā, ka bērni piedalās darbnīcā bez vecāku klātbūtnes un tas ir obligāts nosacījums. Vecāki tiks lūgti atvest bērnus uz darbnīcas sākumu un sagaidīt tās noslēgumā. Vietu skaits ir ierobežots, katrā darbnīcā var piedalīties 10 bērni.

"Nezvērs" ir daļa no Latvijas Jaunā teātra institūta projekta bērniem un jauniešiem "Iztēlojies 2068. gadu!", kas ir starptautiskā projekta "Imagine 2020: art, ecology and possible futures" aktivitāte. Producents: Latvijas Jaunā teātra institūts sadarbībā ar Valmieras vasaras teātra festivālu.

Bērniem un ģimenēm Valmieras vasaras teātra festivāls šogad piedāvās vēl trīs darbus – divi no tiem savā veidā turpinās pagājušā gadā pirmizrādītos darbus, kas šogad notiks jau citā noskaņā un vietā. Skatītāju īpašu atsaucību guvusī muzikālā izrāde "Traktopera" ar papildinātu "aktieru" sastāvu jeb traktoru piedalīšanos šogad notiks pļavās pie jaunajiem Valmieras daudzdzīvokļu īres namiem netālu no dzīvnieku patversmes. Savukārt radošā komanda režisores Paulas Pļavnieces vadībā tukšā baseinā meklēs, kur pazudis Viktors Sapropelis izrādē ar tādu pašu nosaukumu. Bet Latvijas Kultūras akadēmijas studenti kopā ar režisori Māru Ķimeli aicinās piedzīvot kopīgu pasaku pasaules brīnumu Studentu šķūnī muzeja garšaugu dārza teritorijā "Latviešu tautas pasaku virtene".

Valmieras vasaras teātra festivāls notiks trešo reizi, šogad – domājot par Latviju tās simgadē un piedāvājot līdz šim plašāko programmu. Vairāk informācijas www.valmierasfestivals.lv.