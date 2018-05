Valters Sīlis Nacionālajā teātrī iestudē 'Mežaini'

Izrādes anotācija vēsta: "Jānis ir latvietis. Jānim nav sievas. Jānim nav bērnu. Jānis dzīvo laukos, un savas dzīves laikā pilsētā bijis divas reizes. Jānis dezertēja no padomju armijas 1944. gadā un vairāk nekā 50 gadus nodzīvoja mežā, no kura ārā iznāca tikai 1995. gadā, kad neatkarīgās Latvijas teritoriju bija atstājušas pēdējās padomju armijas vienības. Un tomēr – piecdesmit gadi mežā! Ko Jānis darīja 50 gadus mežā? Cīnījās par brīvību, meklēja brīvību vai arī bija jau atradis to? Un kas piešķir brīvību – neatkarības deklarācija vai arī tas ir apziņas stāvoklis?"

Izrādes Jānis radies no vēsturiskas personas latgalieša Jāņa Pīnupa dzīvesstāsta.

Lomās: Artūrs Krūzkops, Kaspars Aniņš, Madara Botmane, Uldis Dumpis, Lolita Cauka, Ivars Kļavinskis, Inga Misāne-Grasberga, Jānis Kronis.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Uģis Bērziņš, komponists – Edgars Raginskis, gaismu māksliniece – Lienīte Slišāne.