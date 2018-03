Lugu "Mizantrops" 1666. gadā sarakstījis viens no izcilākajiem un nozīmīgākajiem komēdiju autoriem pasaules literatūrā Moljērs, Viesturs Meikšāns gan izvēlējies šīs lugas jaunāku skatuves versiju, kuru radījis britu dramaturgs Martins Krimps, pārnesot lugas darbību uz mūsdienām.

"Šī izrāde būs kā spilgta un krāsaina ieskatīšanās dzīvespriecīgajā Moljēra pasaulē. Labākā no Moljēra lugām Martina Krimpa versijā. Krimpa lugas bieži vien ietver aristokrātisku šarmu un tumšās apslēptās cilvēka dziņas. Viņš ir mūslaiku angļu de Sads, kurš raksta par mūsdienām; kurš nevis šokē, bet atklāj to, kas bija noslēpts un aizmirsts. Man patīk viņa drosme celt augšā smagas traumatiskas un sāpīgas tēmas, jo viņš to dara meistarīgi, smalki un dziedinoši," saka V. Meikšāns.

"Izrādes centrā ir cilvēks ar ļoti savdabīgu raksturu – cilvēks, kurš zina, kā visam ir jānotiek, kā kam ir jāizskatās. Viņš cenšas pasauli kārtot pēc savas saprašanas. Viņa pasaules uztvere ir idealizēta, viņam ir ļoti daudz skaistu uzskatu par godīgumu, uzticību, gara tīrību. Savā ziņā viņa ideāli ir radikāli. Viņš ar savu radikālismu traucē un izaicina apkārtējo mieru. Viņš nav patīkams cilvēks, jo ir godīgs. Viņš nav patīkams cilvēks, jo iestājas pret glaimiem un liekulību. Bet mūsu pasaule pieprasa spēju pielāgoties. Sabiedrības uzvedības normas pieprasa būt pieklājīgam, nevis atklātam. Kāda būs šī godīguma cena?"

Galvenā – Mizantropa – loma uzticēta aktierim Gatim Malikam.

"Ar Gati kopā strādājām jau izrādē "Portreti. Vilki un avis". Uzskatu, ka viņš ir jaudīga personība. Pat tad, kad viņam uz skatuves nav teksta, uz viņu ir interesanti skatīties. Manuprāt, viņš ir gatavs galvenajai lomai," savu izvēli pamato režisors.

Izrādē piedalīsies arī aktieri – Edgars Ozoliņš, Leons Leščinskis, Agnese Jēkabsone, Laura Jeruma, Kaspars Gods, Inese Kučinska, Rolands Beķeris, Mārtiņš Kalita.

Viesturs Meikšāns veido ne tikai šī iestudējuma režiju, bet arī scenogrāfiju, kustības un muzikālo noformējumu. Iestudējuma tapšanā viņam palīdz arī kostīmu māksliniece Baiba Litiņa, video mākslinieks -8 un gaismu mākslinieks Krišjānis Strazdītis.

Teātris šo iestudējumu rekomendē skatītājiem no 14 gadu vecuma.