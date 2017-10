Visjaunākais Rīgas teātris uzsāk sezonu ar izrādi 'Endijs V.'

Foto: Publicitātes foto

Ar Kristīnes Vītolas izrādi "Endijs V." 6. un 7. oktobrī pulksten 19.00 Visjaunākais Rīgas teātris uzsāk savu rudens sezonu. Šīs un arī turpmākās teātra izrādes notiks "One One Underground" telpās Šarlotes ielā 18a (ieeja arī no Briāna ielas 9), portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.