Festivāla programmā iekļautās izrādes īpaši izcēlusi Krievijas nacionālās teātra balvas "Zelta Maska" žūrija un festivāla "Zelta Maska Latvijā" ekspertu padomes pārstāvji Par festivāla galveno notikumu kļūs Lielā teātra viesizrādes – šā teātra baleta trupa Latvija nav uzstājusies kopš 1980. gada.

8. un 9. oktobrī Krievijas valsts galvenais muzikālais teātris uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves izrādīs "Spītnieces savaldīšanu" ar Dmitrija Šostakoviča mūziku. Baleta cienītāji lieliski zina, ka horeogrāfs Žans Kristofs Majo rada oriģināliestudējumus tikai savas trupas – "Les Ballets de Monte Carlo" māksliniekiem. "Spītnieces savaldīšana" ir darbs, kas vainagojies ar trim "Zelta Maskas" balvām: "Labākā baleta izrāde", "Labākā sievietes loma" (Jekaterina Krisanova) un "Labākā vīrieša loma" (Vladislavs Lantratovs).

Vēl viens programmas pārsteigums ir leģendārie Nāciju teātra "Šukšina stāsti" – Latvijas režisora Alvja Hermaņa debijas iestudējums Krievijā. Savā jau deviņus gadus ilgajā mūžā "Šukšina stāsti" apceļojuši pusi pasaules un visur izpelnījušies panākumus. Pēc Alvja Hermaņa domām "Šukšina stāsti" izcili ierakstās Latvijas valstiskās neatkarības svinību programmā. Latvijas skatītāji šo darbu varēs redzēt uz Dailes teātra skatuves 12. decembrī.

Festivāla ietvaros tiks izrādītas arī trīs pavisam nesen tapušas izrādes. Visskaļākā no tām – Sofokla "Valdnieks Edips", J. Vahtangova Maskavas Akadēmiskā teātra un Grieķijas Nacionālā teātra kopdarbs. 15. aprīlī, kad notiks Krievijas Nacionālās teātra balvas pasniegšana, uzzināsim, vai šī izrāde mainīs statusu – no balvas nominantes kļūs par tās ieguvēju: "Valdnieks Edips" sacentīsies par uzvaru kategorijās "Labākā drāmas izrāde / Lielā forma", "Labākais režisora darbs" (Rims Tumins) un "Labākais mākslinieka darbs" (Adoms Jacovskis). Rīgā izrāde uz Dailes teātra skatuves būs skatāma 10. oktobrī.

Otrs iestudējums no Vahtangova teātra repertuāra – Tadeuša Slobodzjaneka "Mūsu klase" Natālijas Kovaļovas režijā – iepazīstinās Rīgas, Ventspils un Liepājas skatītājus ar teātra trupas jauno paaudzi. Šī izrāde liek gan līdzpārdzīvot, gan aizdomāties, gan apbrīnot aktieru meistarību. Tiem, kuriem neizdosies 11. oktobrī noskatīties "Mūsu klasi" Rīgā (vieta tiks paziņota vēlāk), varēs noskatīties kādu no tās viesizrādēm Ventspilī (14. oktobrī Teātra namā "Jūras vārti") vai Liepājas teātrī (16. oktobrī).

Savukārt Ventspilī 15. oktobrī un Liepājā 17. oktobrī varēs skatīt V. Majakovska Maskavas Akadēmiskā teātra izrādi "Vīrs, kurš noturēja savu sievu par cepuri". Jaunais režisors Ņikita Kobeļevs to veidojis pēc amerikāņu neiropsihologa Olivera Saksa bestsellera motīviem, ienirstot to ļaužu pasaulē, kuri cieš no nervu tika, dzird mūziku un balsis, zaudē orientāciju telpā un laikā, žonglē ar skaitļiem un neatpazīst radiniekus. Gadījumus no ārsta prakses, kurus aprakstīja Sakss, būtu viegli pārvērst amizantu aktierdarba etīžu krājumā, ar ko izklaidēt publiku, taču tas nav noticis. Jā, iestudējumam piemīt nenoliedzama humora izjūta, bet galvenais vēstījums šeit ir ne tik daudz uzjautrināt, cik pamudināt uz domu: un ko tad, ja novirze no normas kļūst par atklāsmi, ar kuru var bruģēt unikālu ceļu īpašām spējām… vai pat ceļu uz laimi?

Festivāla "Zelta Maska Latvijā" izrāžu biļetes būs nopērkamas no 12. aprīļa visu teātru kasēs un "Biļešu paradīzes" tirdzniecības tīklā. www.bilesuparadize.lv.

Papildu informācija pieejama mājaslapās www.goldenmask.lv un www.artforte.lv.