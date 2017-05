Rīgā Latvijas kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts" 28. maijā plkst. 17.00 būs skatāma horeogrāfes Agneses Bordjukovas solo dejas izrāde "Bērnības sapnis", portālu "Delfi" informē kompānijas "Pigeon-bridge" pārstāvji.

Izrādes ""Bērnības sapnis" veidotāji - horeogrāfe Agnese Bordjukova, dramaturģe - Rasa Niurkaite (Lietuva/Lielbritānija), izrādes mūzikas autors Edgars Rubenis, video mākslinieks Ivars Šmits, scenogrāfe Anda Skrējāne, gaismu mākslinieks Rainers Kornhubers un radošā producente Zane Estere Gruntmane - radījuši stāstu, kura centrā ir cilvēka personības veidošanās izpēte. Jau no pirmā brīža, kad sākam saskarties ar citiem – ar sabiedrību, mēs sākam kaut ko atklāt par apkārtējiem, bet vispirms, protams, paši par sevi. Ar laiku katrs no mums saprot, ka ne visas viņa personības puses ir vēlamas, un, cenzdamies palikt sabiedrības daļa, tiecas tās sevī noliegt. Šīs puses tiek nomāktas un nobēdzinātas no acīm, taču tās nepazūd.

Junga skolas piekritēji ieviesa ēnas jēdzienu jeb psihes daļu, kas glabā tās īpašības, ko cilvēks sevī izvēlas noliegt. Ēna sastāv ne tikai no tām sabiedrībai nepieņemamajām mūsu iedabas daļām, ko varētu saukt par negatīvām, bet, galvenais, ēna ietver sevī vitālo enerģiju, spontanitāti un brīvību, kuras mēs esam pazaudējuši savā augšanas procesā.

Izrādē tiek uzdots jautājums - kāpēc mēs tik viegli aizmirstam savus bērnības sapņus un paši kļūstam tikai par sociālām funkcijām? Indivīdam mūsu sabiedrībā tiek pakāpeniski atņemtas morālās tiesības pašam lemt par to, kā nodzīvot savu dzīvi, tā vietā viņu pārvaldot, uzturot un apmācot kā sociālu vienību. Izrādes autorus interesē uztaustīt veidus, kā iepazīt savu ēnas pusi, lai no jauna atklātu brīvību dzīvot pašiem savu dzīvi. Tas ir ilgs un sarežģīts process, bet pirmais solis šai ceļā ir pieņemt savu ēnu.

Izrāde "Bērnības sapnis" pirmizrādi piedzīvoja 2016. gada jūlijā Cīravā, "Cita Abra" kultūras dzirnavās, augustā bija skatāma Liepājā, projektā "Jauna deja jaunā vietā" koncertzālē "Lielais dzintars".

Horeogrāfe Agnese Bordjukova ir neatkarīga dejas māksliniece, kas veido darbus, dejo un arī pasniedz. Vairākus gadus ir viena no laikmetīgās dejas apvienības "Dejas anatomija" dalībniecēm. Grupas sastāvā veidojusi izrādes "3/4 Ūdens" (2012) sadarbībā ar mūziķi Laimu Jansoni, "Dunkani - dīvaiņi vai pravieši" (2012) sadarbībā ar dejas kritiķi un dramaturģi Intu Balodi, "Mežonīgā triloģija" (2015) sadarbībā ar Laimu Jansoni un producentu apvienību "Pigeon-Bridge" u.c. Horeogrāfe ir sadarbojusies ar tādiem režisoriem un horeogrāfiem kā Varis Klausītājs, Lilita Lauskiniece, Aija Uzulēna, Elīna Gaitjukeviča, Simona Orinska u.c.

Izrāde notiks Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts", Rīgā, Dzirnavu ielā 46, 28. maijā plkst. 17.00. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.