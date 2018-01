Biezākā sniega sega izveidojusies Rēzeknē, arī svētdien gaidāmi nokrišņi

Biezākā sniega sega Latvijā pēc novērojumu datiem patlaban ir Rēzeknē - 18 centimetri. Savukārt citviet valsts austrumu rajonos sasnigusi piecus līdz 13 centimetrus bieza sniega kārta.

Lūk, cik balts sestdien ir ceļš un mežs Rugāju novadā.

Foto: DELFI

Sinoptiķi brīdina, ka svētdien Latvijā gaidāmi nokrišņi – Latvijas rietumos gaidāms pārsvarā slapjš sniegs un lietus, savukārt austrumos - arī sniegs.

Austrumos svētdien sniega segas biezums palielināsies par sešiem centimetriem, prognozē sinoptiķi.

Svētdien pūtīs dienvidu puses vējš, dienā rietumos gaidāms Rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē.

Svētdienas naktī gaisa temperatūra būs mīnus divu, plus divu grādu robežās, savukārt dienā – plus viens, plus pieci grādi.

