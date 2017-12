Ceturtdien gaidāms sniegs; redzamība var pasliktināties

Foto: F64

Ceturtdien Latvijai no rietumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona, līdz ar to debesis būs apmākušās, un, sākot no jūras piekrastes, gaidāms sniegs un slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.