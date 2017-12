Ceturtdien nokrišņi gaidāmi gandrīz visā Latvijas teritorijā, bet ar īpašu intensīvu snigšanu jārēķinās austrumu rajonu iedzīvotājiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Dienā atmosfēras fronte turpinās šķērsot Latvijas teritoriju, tādēļ debesis joprojām lielākoties klās mākoņi.

Mākoņi rietumos nesīs pārsvarā lietu, bet austrumos slapju sniegu un sniegu. Brīžiem austrumos snigšana būs intensīva – nosnigt varētu seši līdz astoņi centimetri sniega.

Redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējama arī neliela apledojuma veidošanās uz ceļiem, brīdina meteorologi.

Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, kas, sākot no jūras piekrastes, iegriezīsies no ziemeļrietumiem. No rīta jūras piekrastē vējš saglabāsies brāzmains.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma -2…+3 grādu robežās, bet Kurzemē un piekrastes rajonos +3...+6 grādu robežās.

