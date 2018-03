Gaidāmā darba nedēļa būs sausa un auksta, bet nākamās nedēļas nogalē, kad klāt būs Lieldienas, Latvijas austrumos gaidāmi nokrišņi, informē Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz svētdienu un pirmdien laika apstākļus virs Latvijas noteiks zema spiediena ieplaka ar atmosfēras fronti. Debesis lielākoties būs mākoņainas un tikai brīžiem skaidrosies. Vietām austrumu rajonos veidosies ļoti plāna apledojuma kārta, tādēļ autovadītājiem jāsaglabā modrība, jo ceļi būs slideni. Atsevišķos rajonos arī gaidāma migla ar redzamības pasliktināšanos.

Nokrišņu zonai šķērsojot Latviju, vietām gaidāmi nelieli īslaicīgi nokrišņi, galvenokārt lietus un slapjš sniegs. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pirmdien pieturēsies plus 1, plus 6 grādu robežās, bet dienvidu rajonos gaiss iesils līdz pat plus 8 grādiem.

Pirmdienas pēcpusdienā virs Latvijas sāks pastiprināties augsta spiediena atzara ietekme.

No otrdienas laika apstākļus Latvijā noteiks anticiklona darbība, līdz ar to mākoņu daudzums samazināsies. Gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies - dienā tā gaidāma mīnus 2, plus 3 grādu intervālā, bet nedēļas gaitā tā par pāris grādiem paaugstināsies, savukārt naktī termometra stabiņš daudzviet noslīdēs līdz mīnus 3, mīnus astoņu 8 grādu atzīmei, bet austrumu rajonos, debesīm skaidrojoties, pat līdz mīnus 10 grādu atzīmei.

Nākamās nedēļas nogalē laiks mainīsies.

Balstoties uz pašreizējām prognozēm, sestdien no dienvidiem Latvijai tuvosies ciklons, kas Lieldienās Latvijas teritorijas austrumu daļā nesīs nokrišņus, proti, slapju sniegu, sniegu.

Pirmajās Lieldienās Latvijas austrumos gaidāms arī brāzmains vējš. Ciklons atnesīs siltu un mitru laiku, tādēļ gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies.

