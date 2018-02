Madonā ceturtdienas rītā valda -18 grādus liels sals

Foto: AFP/Scanpix

Agrā ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir no -5 līdz -17 grādiem. Lielākais sals reģistrēts naktī Madonā un no rīta Dobeles novadā, savukārt siltākā nakts aizvadīta Ventspilī un Kolkā, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.