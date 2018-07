Šīs nedēļas nogalē Latvijā ieplūdīs karstāks gaiss no austrumiem, liecina "Global Forecast System" informācija.

Atbilstoši pašreizējai prognozei gaisa temperatūra sestdien, 28.jūlijā, pakāpsies līdz +31..+34 grādiem, austrumu vēja ietekmē par dažiem grādiem mazāks karstums būs Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē, kur saglabāsies siltākais ūdens. Savukārt aukstākais ūdens un lielākā svelme gaidāma Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumkrastā.

Līdzīga svelme prognozēta arī svētdien, lai gan valsts austrumos mākoņu dēļ karstums var mazināties. Minimālā gaisa temperatūra naktī no sestdienas uz svētdienu būs +18..+23 grādi.

Par tveices pastiprināšanos vēsta arī citas prognozes, taču saglabājas variācijas par karstuma spēku un ilgumu. Iespējams, arī nākamnedēļ gaisa temperatūra brīžiem pārsniegs +30 grādu robežu.

Tuvākajā nedēļā palielināsies anticiklona ietekme, tādēļ pārsvarā gaidāms saulains laiks. Visticamāk, dažās dienās vietām valstī plosīsies pērkona negaiss.

Ozona daudzums stratosfērā būs nedaudz mazāks nekā ierasts, līdz ar to zemi sasniegs intensīvāks saules ultravioletais starojums nekā citos gados. No saules visvairāk jāuzmanās laika periodā no plkst.12 līdz 15.

Šīs vasaras karstums ir pielīdzināms 2010. un 2014.gada svelmei. 2010.gadā tveice valdīja no jūnija beigām līdz augusta vidum, savukārt 2014.gada augusta sākumā Kurzemē tika sasniegts Latvijas absolūtais karstuma rekords - termometra stabiņš pakāpās līdz +36,5 grādiem Rucavā un līdz +37,8 grādiem Ventspils ostā.

