Ventā pie Kuldīgas ūdens līmenis otrdien paaugstinājies par 1,2 metriem ledus sablīvējuma dēļ, kas izveidojies lejpus Kuldīgas līdz pat Abavas ietekai aptuveni 10-15 kilometru garā posmā.

Daugavā ūdens līmenis strauji paaugstinās pie Zeļķiem. Kopš pirmdienas ūdens līmenis paaugstinājies par 1,2 metriem un šobrīd par 70 centimetriem pārsniedz palieņu applūšanas līmeni. Ūdens līmeņa paaugstināšanās notiek, jo Pļaviņu ūdens krātuvē izveidojusies ledus sega un vižņi, kas nāk no augšteces posmiem, radījusi 10 kilometrus garu ledus sablīvējumu no Pļaviņām līdz pat Aiviekstes ietekai. Posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmenis joprojām pazeminās par aptuveni 20 centimetriem diennaktī, tomēr posmā Daugavpils – Vaikuļāni līmenis nepazeminās tik strauji un tur varētu būt izveidojies vēl viens ledus sablīvējums.

Lielupē divi ledus sablīvējumi izveidojušies lejpus Jelgavas un lejpus Mežotnes. Pie Staļģenes ūdens līmenis pirmdien paaugstinājās par 50 centimetriem un otrdien atkal pazeminās, bet pie Mežotnes tas sāka paaugstināties pirmdienas vakarā un otrdien paaugstinājies par 40 centimetriem un ir tikpat centimetrus no palieņu applūšanas līmeņa. Ūdens līmenis par 20 – 60 centimetriem paaugstinājās arī Lielupes pietekās Bērzē, Tērvetē, Viesītē, tomēr šobrīd tas pazeminās.

Gaujā ūdens līmenis šobrīd turpina pazemināties ar tendenci 10-30 centimetriem diennaktī, tomēr tās pietekās ūdens līmeņa svārstības ir 10-40 centimetru robežās un Amatā kopš nedēļas nogales ūdens līmenis paaugstinājies par 40 centimetriem.

