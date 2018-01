Piektdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudzviet būs lietus, bet valsts austrumos gaidāms arī slapjš sniegs un sniegs, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienests. Arī Rīgā diena būs lietaina, bet vakarpusē gaidāms slapjš sniegs.

Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo snigšanas laikā būs pasliktināta redzamība un slideni ceļi.

Piektdienas vakarā dažviet austrumos sniega sega pieaugs par trīs līdz pieciem centimetriem, brīdina sinoptiķi.

Piektdien maksimālā gaisa temperatūra būs plus 1, plus 5 grādu robežās, pūtīs mērens dienvidu puses vējš. Rīgā gaisa temperatūra piektdien būs plus 2, plus 3 grādi.

Sinoptiķi brīdina, ka nokrišņi gaidāmi arī turpmākajās dienās. Sestdienas naktī gaidāms slapjš sniegs, apledos ceļi.

Svētdien Baltijas valstis šķērsos dziļš ciklons, tādēļ gaidāmi ilgstoši nokrišņi - valsts rietumu daļā lietus un slapjš sniegs, bet valsts austrumos galvenokārt slapjš sniegs un sniegs. Sniega segas biezums vietām austrumos var pārsniegt pat 15 centimetrus. Daudzviet dienvidu puses vējš brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē.

Brīvdienās turpināsies ziemai neraksturīgi silts laiks - rietumos gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās saglabāsies plusos, jūras piekrastē sasniedzot pat plus 5 grādus, savukārt austrumos tā gaidāma mīnus 2, plus 2 grādu robežās.

