Sestdienas rīts Rīgā un valsts centrālajā daļā atnācis nomācies un lietains, savukārt Latgalē turpina snigt.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienests informē, ka sestdien daudzviet Latvijā gaidāmi nelieli nokrišņi, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule.

Sestdienas rītā valsts austrumos vēl intensīvi snieg, līdz ar to sniega sega Latgalē kļūst arvien biezāka.

Autovadītājiem jārēķinās, ka no rīta vietām veidojas neliels apledojums.

Sestdien gaidāms mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un termometra stabiņš Latvijā pakāpsies līdz plus 1, plus 4 grādu atzīmei. Rīgā gaisa temperatūra turēsies ap plus 3, plus 4 grādiem.

