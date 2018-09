Nedēļas vidū ciklons no rietumiem Latvijā ienesīs lietu un stipru rietumu puses vēju.

Pirmdien dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām, galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos, nesīs lietu, lokāli arī ducinās pērkons. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19...+24 grādiem pēc Celsija, bet naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz +10...+15 grādiem, vietām Kurzemē līdz +7...+9 grādu atzīmei.

Otrdien Latvijai no rietumiem pietuvosies plašs ciklons, kas nedēļas vidū teritorijā ienesīs vairākas nokrišņu zonas. Līdz ar to daudzviet gaidāms lietus. Vējam iegriežoties no rietumu puses, teritorijā ieplūdīs vēsākas gaisa masas, kā rezultātā dienā gaisa temperatūra par dažiem grādiem pazemināsies. Savukārt naktī gaiss atdzisīs lielākoties līdz +10...+15 grādiem.

Ciklona dienvidu malai virzoties pāri Latvijai, ievērojami pastiprināsies vējš - rietumu puses vēja brāzmas daudzviet sasniegs 15-18 metrus sekundē, bet vietām piekrastē pat 20-21 metrus sekundē.

Darba nedēļas beigās virs Latvijas pastiprināsies augsta spiediena atzars, kā rezultātā nokrišņi mitēsies un vējš pierims. Debesīm skaidrojoties naktis gaidāmas aukstas - vietām temperatūra pazemināsies līdz +5... +7 grādiem.

Jau nedēļas nogalē atkal, pastiprinoties ciklona ietekmei, daudzviet ir gaidāms lietus un mākoņains laiks.

