Trešdien Latvijā debesis lielākoties klās mākoņi, slapjā sniega dēļ ceļi būs slideni, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Naktī laika apstākļus Latvijā turpinās noteikt ciklons, tādēļ debesis lielākoties klās mākoņi un pa laikam nedaudz līs. Nakts laikā lietus pāries slapjā sniegā un sniegā, līdz ar to atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Nakts pirmajā pusē vietām saglabāsies migla.

Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas no jūras piekrastes iegriezīsies no ziemeļrietumiem un no rīta piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1...+4 grādiem.

