Vairāk nekā 20 Eiropas valstīs sinoptiķi svētdien izplatījuši brīdinājumu par lielu aukstumu, vietām arī par stipru snigšanu, liecina meteoroloģijas dienestu sniegtā informācija.

Saskaņā ar "Meteoalarm" datiem otrā līmeņa jeb oranžās krāsas trauksme sala dēļ svētdien spēkā Krievijā, Vācijā, Austrijā, Slovākijā, Slovēnijā, Melnkalnē un Itālijā. Vietām Itālijā un Vācijas ziemeļu piekrastē spēkā arī oranžais brīdinājums stipras snigšanas dēļ.

Pārējās valstīs izsludināts zemākas pakāpes - dzeltenās krāsas - brīdinājums.

Zemākā gaisa temperatūra naktī uz svētdienu bija -36 grādi vietām Zviedrijas un Norvēģijas ziemeļos, kā arī -37 grādi Vorkutas apkaimē Krievijā. Arktiskais aukstums sasniedzis arī Centrāleiropu, tajā skaitā Polijas ziemeļaustrumos gaiss atdzisis līdz -20 grādiem.

Lielākais aukstums Eiropas centrālajā, dienvidu un rietumu daļā gaidāms nākamnedēļ. Paredzams, tad tiks izsludināti arī visaugstākās pakāpes brīdinājumi.

Lielbritānijas meteoroloģijas dienests "Met Office" brīdina, ka Apvienoto Karalisti jaunnedēļ piemeklēs sen nepieredzēts sals un sniegs.

Centrāleiropā un Rietumeiropā aukstums ienāk no austrumiem, tādēļ mediji to dēvē par "briesmoni no austrumiem" ("beast from the East").

Pirmās prognozes par gaidāmu lielu salu Eiropā parādījās februāra sākumā, un mēneša vidū kļuva skaidrs, ka pēdējo gadu lielākais aukstuma vilnis būs neizbēgams.

Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi marta sākumā Eiropas dienvidu un centrālajā daļā gaisa temperatūra pamazām atgriezīsies ierastajā līmenī, vietām Dienvideiropā pakāpjoties virs +20..+25 grādiem, savukārt Ziemeļeiropā saglabāsies auksts laiks.

