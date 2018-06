Aicina uz rožu ziedēšanai veltītu ekskursiju LU Botāniskajā dārzā

Šogad agrāk nekā ierasts LU Botāniskajā dārzā sākusies viena no gada gaidītākajām ziedēšanām – zied krāšņā rožu kolekcija. Atzīmējot skaisto notikumu, LU Botāniskais dārzs ceturtdien, 28. jūnijā, aicina vakaru pavadīt ziedošo rožu ieskāvumā, piedaloties ekskursijā “Pastaiga rožu ziedonī”, vēsta botāniskā dārza pārstāve Karlīna Engere.

Rozes krāšņo ziedu dēļ ir iecienīti kultūraugi teju visā pasaulē. Par sugu skaitu rožu ģintī zinātnieku vidū nav vienprātības – vispopulārākais ir uzskats, ka rožu ģintī ir aptuveni 400 sugas, taču daļa botāniķu uzskata, ka patiesais ģints sugu skaits ir mazāks, jo sugas savā starpā veido hibrīdus, ko par atsevišķām sugām neuzskata. Tomēr skaidrs ir tas, ka rožu audzēšanas popularitātes dēļ to šķirņu skaits jau daudzkārt ir pārsniedzis sugu skaitu.

LU Botāniskajā dārzā apskatāmas aptuveni 100 dažādas rožu šķirnes un sugas. Kolekcijā pārstāvētas gan floribundrozes, gan poliantrozes, gan klājeniskās un parka rozes, krūmrozes un tējhibrīdu šķirnes. Lielākā daļa LU Botāniskajā dārzā apskatāmo rožu ir selekcionētas Eiropā pēdējo 50 gadu laikā, daļa no šķirnēm ir selekcionētas tepat – Latvijā.

"Ekskursijā saistošā veidā tuvāk iepazīsim rožu daudzveidību, aplūkosim Latvijā selekcionētās rozes, izzināsim rožu dievināšanas un pelšanas laikus vēsturē, to praktiskās īpašības veselības uzlabošanā un uz mūžīgiem laikiem atcerēsimies to, ka, izrādās, rozēm patiesībā nemaz nav ērkšķu. Kā tā? To varēs noskaidrot ekskursijā!

Pastaigas laikā iepazīsim arī citas skaistākās un ziedošākās dārza daļas, to skaitā mūžam ziedošās un zaļojošās siltumnīcu ekspozīcijas un Tropu tauriņu māju, lai vēl pilnīgāk izjustu to vasaras krāsu un smaržu pārpilnību, kāda vienuviet baudāma tikai Botāniskajā dārzā!" stāsta Karlīna.

Ekskursijas sākums pulksten 19, tā ilgs pusotru stundu. Ierobežotā grupas izmēra dēļ iepriekšēja pieteikšanās ekskursijai ir obligāta. Pieteikties var, rakstot uz agnese.reke@lu.lv, zvanot uz 67450860 (Agnese) darba dienās 9.00-17.00 vai aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Dalības maksa ekskursijā 1 personai – 2 eiro papildus ieejas biļetei. Bērniem līdz 6 gadu vecumam dalība ekskursijā bez maksas.