Ar radošu pieeju: dažādi paņēmieni, kā stabili nostutēt egli

Eglītei mājās ir jābūt, par to nav ne runa, tāpēc, lai prieku nesabojātu centieni to stabili atstutēt traukā, aizlienē kādu no šiem paņēmieniem. Protams, ja eglīte ir statīvā vai podiņā, rūpes nav aktuālas, bet citos gadījumos gan rūpīgāk jādomā par to, kā eglei neļaut apgāzties.