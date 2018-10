Foto: Jauns ķirbja rekords Latvijā – 574 kilogramus brangs milzenis

Katru gadu rudenī tiek noskaidrots smagākais ķirbis Latvijā, un arī šis gads nav izņēmums. Šogad laurus plūcis Luīzes Neimanes izaudzētais ķirbis Kuldīgas novadā, kura svars ir 574 kilogrami, kas ir jauns Latvijas rekords.

Šogad Latvijas lielākā ķirbja čempionātam kopumā tika pieteikti 30 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem – Salaspils, Ādažiem, Garkalnes Kuldīgas, Skrundas, Nīcas, Talsu, Jelgavas un Rēzeknes novadiem. Savukārt desmit lielākos uz svariem čempionāta finālā, kas notika Rīgas Zooloģiskajā dārzā, lika spēkavīri Agris Kazeļņiks un Aivars Šmaukstelis.

Jaunais rekordķirbis izkonkurējis pērnā gada uzvarētāju – 161,5 kilogramus smago ķirbi, kā arī pirms diviem gadiem lielo ogu, tādējādi apsteidzot to par 170 kilogramiem. Latvijas ķirbis gan krietni atpaliek Ginesa rekordu grāmatā ierakstītā ķirbja rekorda, ko pirms diviem gadiem uzstādīja Matiass Vilemijns no Beļģijas, kurš izaudzēja 1190,68 kilogramus smagu milzeni.

"Latvijas lielākā ķirbja čempionātā" arī otro vietu ieņem Neimaņu ģimenes audzētais ķirbis, sasniedzot 425 kilogramus, savukārt trešo vietu – Innas Kozlovskas 377 kilogramus smagais ķirbis. Tiem seko Badovsku ģimenes dižoga no Skrundas un vēl viens Neimaņu ģimenes ķirbis, kas svēra attiecīgi 295,5 kilogramus un 266,5 kilogramus, "Tavs Dārzs" informēja SIA "Maxima Latvija" pārstāvis Jānis Beseris.

Salaspilī oktobra sākumā arī tika noskaidroti lielāko ķirbju audzētāji, kur pirmo vietu nominācijā "100 tuvākais ķirbis" ieguva 49,38 kilogramus un 38,36 kilogramus smagi ķirbji. Vairāk par to vari lasīt šeit.

"Šogad vasara mūs ir īpaši lutinājusi ar siltumu, no vienas puses sniedzot ļoti labus apstākļus lielu un sulīgu dārzeņu audzēšanai, no otras puses prasot lielas pūles dārzeņu laistīšanai, " atzīmē Beseris. Par to arī norādījuši uzņēmuma sadarbības partneri, kas piegādā dārza veltes. "Latvijā ir iespējams izaudzēt tādas dižogas, kas neietilptu nevienos iepirkuma ratos, tādēļ ar šiem lielajiem dižķirbjiem iepriecinājām zooloģiskā dārza iemītniekus, kā pirmos uzcienājot Japānas makakus," stāsta uzņēmuma pārstāvis.

Tāpat pasākuma laikā apblavoti tika arī skaistāko Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas audzēkņu mākslas darbi, kas bija izveidoti uz ķirbjiem un nodoti visu klātesošo vērtēšanai. Dalībnieku favorīts bija Annas Gūtmanes darbs, informē Beseris.

Raženākā ķirbja čempionātu jau 13. gadu organizē "Maxima Latvija".