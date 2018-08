Foto: Ziedu pilnbrieds gladiolu izstādē Latvijas Dabas muzejā

Vairāk nekā 150 gladiolu šķirņu un to hibrīdu visās varavīksnes krāsās no 15. līdz 19. augustam apskatāmi Latvijas Dabas muzejā. Izstādē "Gladiolu varavīksne – veltījums manai Latvijai" krāšņi gozējas Latvijas gladiolu selekcionāru un audzētāji ziedi.

Gladiolas ir pateicīgi ziedi – tie labi aug dažāda sastāva augsnēs, piedod mēslošanas kļūdas un spēj izturēt gan pārmērīgu sausumu, gan paaugstinātu mitrumu. Savukārt gladiolu ziediem ir plašs pielietojums – tos var izmantot gan ziedu pušķos, gan kompozīciju veidošanā. Regulāri rūpējoties un noņemot vecos ziedus, gladiolas savu krāšņumu saglabā ļoti ilgi. Tām izplaukst visi pumpuri – līdz pat vārpas galam.

Foto: LETA

Tradicionālā izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību. Ir vērts doties apskatīt krāšņos ziedus, jo tieši šogad tiks izceltas Latvijas selekcionētās šķirnes, kuras piedāvā selekcionāri Dace Puriņa, Laimonis Zaķis, Visvaldis Vinķelis un Juris Bāze. Tāpat izstādē ar savām skaistajām un dažādajām kolekcijām lepojas gladiolu kolekcionāri: Gunta Jēkabsone no Kurzemes, Ērika Ozere no Zemgales, Aija Stūrīte, Raimonds Puriņš un Ancānu ģimene no Pierīgas.

Izstādes laikā ir iespējams saņemt noderīgas konsultācijas no gladiolu audzētājiem un selekcionāriem, kā arī iegādāties dažādas sīpolpuķes, īrisus un dienziedes, kas piemērotas stādīšanai tieši augustā. Gladiolu selekcionāri – Laimonis Zaķis un Visvaldis Vinķelis piedāvās ieskatīties savu veidoto šķirņu katalogos.

Vēl vari paspēt apmeklēt vasaras izskaņas krāsaināko ziedu izstādi Latvijas Dabas muzejā.