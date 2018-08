Interneta sensācija – efektīvais skudru atbaidīšanas līdzeklis

Izrādās, ka triks ar skudru apkarošanu ir gaužām elementārs – jāizmanto parastais krīts. Kā norāda slavenā tvīta autore, skudras pat nemēģinās šķērsot novilkto līniju.

Ants hate chalk. Draw a chalk ring around your drink or outline your coasters and they won't cross the line. Summertime hack for dat ass. 🙅🏾‍♀️🐜🚧 pic.twitter.com/Zd2b8rWoup— Robert Glasper's Beef Patty (@ChristineFox) July 4, 2018