Kā tikt galā ar lapsenēm – astoņas pārbaudītas tautas metodes

Rudenī par īpašu kāru našķi lapsenēm kļūst āboli, plūmes un citi augļi, bet uzmācīgo kukaiņu darbošanās dārzā nereti kļūst par apgrūtinājumu, kā rezultātā ražu praktiski nav iespējams novākt. "Tavs Dārzs" piedāvā astoņas pārbaudītas tautas metodes, kas palīdzēs cīņā ar kaitinošajām lapsenēm.

"Tavs Dārzs" apkopoja portāla "Cālis" foruma lietotāju vērtīgos ieteikumus cīņā ar lapsenēm, kur ir ne tikai praktiski padomi sevis pasargāšanai no kukaiņiem, bet arī ieteikumi, lai kukaiņi nelidotu telpās. Savukārt šajā rakstā varēsi atrast ieteikumus sevis pasargāšanai no lapseņu un iršu kodumiem, kā arī to bīstamajām sekām.

1. Dārzā jānolasa iebojātie augļi

2. Jāsakar dārzā lapseņu "lamatas" ar rūgstošu vai saldu sulu – tad lapsenes dosies tur, kur labāk smaržo. Lapsenes salidos iekšā, bet atpakaļ no trauka izkļūt nemācēs. Šeit vari izlasīt plašāk par šo efektīvo metodi. Lasītāji arī iesaka izmēģināt "lamatās" pildīt medu, jo tas arī pievilinās kaitinošos kukaiņus.

3. Ja uzmācīgās lapsenes lido apkārt cilvēkiem, tad var sevi appūst ar pretodu-ērču aerosolu. Tas uzmācīgos kukaiņus aizbaidīs prom.

4. Ja telpās ir saldi produkti, tad tie ir jāapsedz vai jāieliek ledusskapī.

5. Logam priekšā jāliek siets vai marle, lai kukaiņi nelidotu telpās.

6. Jāatrod lapseņu perēklis un tas jāiznīcina. Šajā rakstā varēsi izlasīt ieteikumus, lai atbrīvotos no lapseņu pūžņa.

7. Lapsenes var aizbaidīt ar gruzdošu kafiju, jo tā viņām nepatīk, bet pašiem gan būs patīkama smarža. Bļodiņā ieliek malto kafiju un aizdedzina. Tā ļoti ilgi gruzd.

8. Eikaliptu eļļa kā smaržas – nepieciešams uzpilināt pāris pilienu aiz auss un aiz kakla. Ja sanāk ļoti daudz uzturēties ārā, tad eikaliptu eļļu var iemaisīt krēmā, kā arī ar to sasmērēt rokas, kājas un citas ķermeņa daļas. Smarža atbaidīs ne tikai lapsenes, bet arī citus kukaiņus. Eļļiņu var uzpilināt arī uz spilvena – tad naktī nelidos visādi kukaiņi klāt.