Kad dārza darbi jāliek mierā: špikeris telpaugu sagatavošanai ziemai

Zemi drīz klās sniega sega, kas nozīmē, ka dārza darbiem varēs uz kādu laiku teikt ardievas. Šis būs īstais laiks, kad ķerties klāt telpaugiem, jo ziemas laikā tiem jāvelta īpašas rūpes.

Iedvesmojoties no "rus.Delfi", esam sagatavojuši nelielu špikeri telpaugu kopšanai ziemas periodā, kurā veicams lērums ar mazākiem un lielākiem darbiņiem.

Jāpārbauda dažādi kaitēkļi – no āra telpās rudenī mēs parasti ienesam dažādus augus, lai tie salnās nenosaltu, tāpēc nepieciešams rūpīgi pārbaudīt to lapas un vizuālo izskatu. Iespējams, telpās ienests kāds augs ar kaitēkļiem, kas var kļūt par lielu problēmu, jo kukaiņi var pārmesties arī uz citiem augiem. Atceries, ka slimais augs ir jāizolē no citiem, kā arī jāapstradā ar speciāliem līdzekļiem.

Ja esi ķēries klāt pie augu lapu izpētes, tad pie reizes vari arī saviem telpaugiem apčubināt lapas, proti, tās notīrīt no putekļiem. To vari izdarīt ar mitru drāniņu vai salveti. Par telpaugu lapu tīrīšanu vairāk var uzzināt šeit. Tāpat neaizmirsti, ka augam jānoņem nokaltušās lapas un kāti, lai jaunie dzinumi varētu spraukties ar lielu joni.

Ziemas laikā der atcerēties, ka augiem nepieciešama regulāra apliešana. Tas uzreiz nenozīmē, ka augam vajadzētu pludot no ūdens daudzuma, bet gan jālej ir ar mēru! Katram augam ir atšķirīgas prasības pret ūdens devu, tāpēc pirms liešanas iepazīsties ar augu aprakstiem, lai labāk izprastu, kā pareizi to laistīt. Visai zināms veids, kurā var pārbaudīt augsnes mitrumu vai gluži otrādi - sausumu, ir pirksta iebikstīšana augsnē vismaz divu centimetru dziļumā. Tāpat veikalos var iegādāties arī profesionālus augu augsnes mērīšanas rīkus, kuros varēs uzzināt informāciju par konkrētā auga augsnes mitrumu, skābumu, temperatūru un citām lietām.

Aizmirst nevajadzētu ne tikai par apliešanu, bet arī par augu mēslošanu. Mēslojumi ir pieejami gan šķidrā veidā, gan sausā veidā. Uz katra mēslojuma iepakojuma ir norādīts, kādiem augiem tas derēs vislabāk. Vairāk par telpaugu mēslošanu ziemas periodā vari izlasīt šajā rakstā.

Nepieciešams arī izsvērt to, vai augs neatrodas pārāk tuvu sildelementiem. Vai arī gluži otrādi - varbūt tas ir jānoliek kādā siltākā un saulainākā vietiņā, kur tam labāk patīk augt. Vasaras laikā radiatori nepilda savu funkciju, bet rudenī tie darbojas uz pilnu jaudu, tāpēc pārliecinies, vai augam uz palodzēm nav par karstu un tas sāk izskatīties izkaltis. Ja tā, tad zini - augam steigšus mājoklī jārod cita vieta.

Vari ķerties klāt arī pārstādīšanas darbiem, ja augam puķu pods ir palicis par šauru, jo mazā traukā tas var ātrāk izžūt, kā arī nevar pietiekami izplest savas saknes, kas augam palīdz uzņemt ūdeni. Ko un kā darīt, lai pārstādīšanas laikā netraumētu augus, lasi šeit. Savukārt šajā rakstā uzzināsi noderīgu informāciju par telpaugu pārstādīšanu.