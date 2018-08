Krūmmelleņu audzēšana: kuras šķirnes ir vissaldākās?

Melleņu šķirnes ir visdažādākās — dažas var nobaudīt jau jūlija izskaņā, bet citām šķirnēm nepieciešams ilgāks nogatavošanās procesam. Tāpat arī ir ar saldumu, jo, kas vienam liekas salds — citam ne visai. "Tavs Dārzs" ar ekspertu palīdzību skaidro, kuras krūmmelleņu šķirnes ir saldākās un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošākās.

Lai gan ekspertu skatījumā vienbalsīgas atbildes par to nav, kura šķirne ir pati saldākā, viņi vairākkārt uzsver, ka katram cilvēkam ir citādāka izpratne par saldumu vai skābumu, tāpēc nav iespējams iedalīt krūmmellenes skābajās vai saldajās šķirnēs.

"Mana dziļākā pārliecība ir tā, ka katram cilvēkam par ogu/augļu saldumu vai skābumu ir sava izpratne," piebilst Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dr. agr. Dace Siliņa, "krūmmelleņu ogu saldums ir mainīgs rādītājs, katru gadu tas var atšķirties." Viņa norāda, ka Latvijā no ziemcietīgākajām krūmmelleņu šķirnēm saldākas ogas ir škirnēm "Polaris", "Northland", "Northblue" un arī "Patriot".

"Šīs četras šķirnes ir ziemcietīgas, var audzēt visā Latvijā, kaut gan ir bijuši tādi gadi, kad arī pašas ziemcietīgākās šķirnes ir nosalušas," atzīst Siliņa, kura pieļauj, ka saldu ogu cienītājiem vēl varētu garšot "Bluegold", "Rubel", "Toro", "Reka" šķirnes ogas. Kā norāda speciāliste, mazāk saldas būs ogas šķirnēm ar vēlu ienākšanās laiku, tādām kā "Chandler". Arī Latvijā ne tik izplatītas šķirnes "Nelson" ogas ir garšīgas, bet ar ziemcietību būs problēmas, un ir šķirne ar vēlu ienākšanās laiku, uzsver Siliņa.

"Ja vispārinām šo garšas faktoru, tad saldas (saldākas vai mazāk saldas, ja salīdzina starp šķirnēm) ir pilnībā gatavas ogas, neskatoties uz šķirni," atgādina Siliņa.

Foto: Shutterstock

Arī Latvijas Augļkopju asociācijas (LAA) un melleņu audzētāju apvienības pārstāve Māra Rudzāte "Tavs Dārzs" atzīmē, ka vienmēr jāpievērš uzmanība tam, vai ogas ir gatavas. "Katras šķirnes ogai ir sava dvēselīte un ne vienmēr visu nosaka saldums, tas galvenokārt ir atkarīgs no audzēšanas apstākļiem un gatavības pakāpes, ne vienmēr saldākās ir tās garšīgākās," uzsver Rudzāte.

Viņa skaidro, ka ļoti daudziem garšo šķirne "Patriots", kad tā ir pilnīgi gatava, bet tā nav pati saldākā krūmmelleņu šķirne. Ļoti salda ir "Čipeva", taču Siliņai tā šķiet nedaudz par saldu. Viņa norāda, ka vēl, protams, ir svarīgi tas, lai oga būtu tāda kā kraukšķīga. Šādas šķirnes ir "Duke" un "Clara". "Gala rezultātā ir kā ar sēņotājiem – katru sava sēne gaida," piebilst LAA pārstāve, "tā arī ar ogām – dažādiem cilvēkiem ir dažādas vēlmes, protams, visus uzrunā lielās ogas tādas kā "Toro", kas arī ir salda un garšīga šķirne." Viņa atgādina, ka pamatā ogām jābūt gatavām un svaigām, kā arī atklāj, ka pašas mīļākā krūmmelleņu šķirne ir tradicionālais "Blue Crop".

Savukārt "Salaspils mellenes", Z/S "Jaunpelši" pārstāve Anita Hanzena atzīst, ka vietējie audzētāji par labām un Latvijas apstākļiem piemērotām atzinuši šādas krūmmelleņu šķirnes: no agrajām šķirnēm tās ir "Duke", "Polaris", "Spartan" un "Patriot", no vidēji agrajām — "Northland", "Northblue", "Blueray", bet no vidējām krūmmelleņu šķirnēm tās ir "Chippewa", "Bluegold", "Bluecrop" un "Chandler". No saldajām un garšīgākajām šķirnēm zemnieku saimniecība savā mājaslapā ir izcēlusi šādas — "Spartan", "Northland", "Chippewa", "Chandler" un "Bluecrop". Savukārt šeit vari izlasīt plašāku informāciju par krūmmelleņu šķirnēm, kuras iesaka audzēt tieši Latvijā.