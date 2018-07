Kuldīgas novada muzejs aicina aplūkot karalisko liliju izstādi

No 27. līdz 29. jūlijam Kuldīgas novada muzeja ekspozīcijā "Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gadsimta sākumā" būs skatāma liliju izstāde, kura veidota sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību "Lilium Balticum", portālu "Delfi" informēja muzeja pārstāve Zenta Mertena.

Izstādē varēs redzēt vairāk nekā 30 liliju šķirnes, izvēlēties, kas vislabāk patīk, pasūtīt sīpolus, kā arī saņemt zinošu audzētāju konsultācijas par stādīšanu un audzēšanu, norāda Mertena.

Kuldīgas novada muzejā lilijas apskatei sarūpējuši selekcionāri un kolekcionāri – Antra Balode no Saulkrastiem, Guntis un Ināra Granti no Daugmales, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Andris un Ilona Krūmiņi no Blomes, Sondra Riekstiņa no Slampes, Agra Straumane no Elejas un citi.

Liliju audzētāju biedrība "Lilium Balticum" apvieno liliju kolekcionārus, selekcionārus un audzētājus. Tā regulāri rīko liliju izstādes kā Rīgā, tā citās Latvijas pilsētās, organizē ekskursijas pie audzētājiem, lekcijas un seminārus, popularizē lilijas, un it sevišķi Latvijas selekcionāru izveidotās šķirnes, atgādina muzeja pārstāve.

Ieejas maksa: 1,50 eiro pieaugušajiem, 1 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem, bet Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ieeja bez maksas.