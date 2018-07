Liepājā pirmo reizi trīs dienu garumā norisināsies rožu izstāde

Pirmoreiz Liepājā, trīs dienu garumā no 20. līdz 22. jūlijam, Liepājas Latviešu biedrības nama foajē varēs apskatīt Rožu ziedu izstādi "Mana roze Latvijas simtgadei," kur vienuviet varēs aplūkot vairāk kā 100 dažādu šķirņu ziedus no skaistākajiem Latvijas rožu ziedu audzētāju dārziem, portālu "Delfi" informēja SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams" pārstāvji.

Šādu ziedu izstādi Liepājas Latviešu biedrības nams organizē pirmo reizi sadarbībā ar Latvijā ļoti zināmiem rožu ziedu kolekciju audzētājiem.

Visu ziedu karaliene roze ievērību ir guvusi jau senā pagātnē – Kleopatras valdīšanas laikā tā bija skaistuma un jaunības simbols. 17. gadsimtā Francijā rožu ēteriskās eļļas bija parfimērijas industrijas rašanās pamats, bet romiešiem ziedu karaliene roze apliecināja bagātību. Mūsdienās roze ir universāls visu mīlētāju simbols, atgādina pasākuma rīkotāji.

Savus rožu kolekcijas krāšņākos ziedus izstādei būs sarūpējuši Daila Trubiņa no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza "Rozītes" īpašniece. Savas kolekcijas ziedus apsolījuši sarūpēt arī rožu audzētāja Mārīte Grausmane no Tukuma, Sandra Mertena no Grobiņas, Dace Kronberga no Jūrmalciema, Ritma Kluce no Nīcas, Silvija Pinkule un Arnis Bunka no Liepājas. Ar savu rožu ziedu kolekciju izstādē piedalīsies arī Liepājas Latviešu biedrības nama valdes locekle Vita Hartmane. Izstādē redzamie ziedi ar savu skaistumu, bagātīgo ziedēšanu un neatkārtojamo aromātu gammu neatstās vienaldzīgu nevienu.

"Ar izstādi "Mana roze Latvijas simtgadei" izdaiļosim Latvijas skaistākos dārzus, cilvēkus, notikumus un viņu darbus, vienojot visus mīlestībā pret savu zemi un cildinot Latvijas dabas skaistumu, lai svētku sajūta piepilda katru māju. Lai mūsu krāšņie un iekoptie rožu dārzi ir kā skaista dāvana Latvijai tās 100 gadu pastāvēšanas jubilejā. Vairosim savu piederības sajūtu Latvijai, izrotājot savu ikdienu un svinot Latvijas simtgadi kopā!" mudina biedrības nama pārstāvji.

Ziedu izstādi papildinās biedrības "Mākslas kolēģi" vasaras plenēra laikā tapušie mākslas darbi, kuros uzgleznoti krāšņie Rožu laukuma rožu ziedi.

Izstādes atklāšana notiks 20. jūlijā plkst. 12, pēc kuras interesenti aicināti Biedrības nama Galerijā apmeklēt aromterapijas speciālistes Agritas Jērumas lekciju "Rozes un citu augu ēterisko eļļu aromātu spēks un dabīgas smaržas būtība" un dabīgo smaržu gatavošanas meistarklasi, kurā varēs pagatavot savas individuālās dabīgās smaržas no augu ēteriskajām eļļām dzīvesspēkam un radošumam.

Pasniedzējas Regīnas Žilinskas vadībā interesenti aicināti piedalīties arī radošajā dekupāžas darbnīcā, kurā interesenti ar dekupāžas metodi varēs apdarināt rotu lādīti, pārvēršot to unikālā greznumlietā. Dalības maksa radošajās darbnīcās – 3,00 EUR.

Ieeja ziedu izstādē – bez maksas.