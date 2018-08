Mini dīķis – kā izveidot dārza akcentu bez lieliem ieguldījumiem

Kom på at jeg hadde denne zinkbaljen stående i garasjen. Den passer jo bare supert til å bli en minidam. De flytende plantene er Pistia Stratiotes. De tåler ikke kulde, så over vinteren må jeg prøve å få de til å overleve inne. Det kan bli interessant. 😁 #hage #minhage #hageglede #garden #mildheimhage #pond #minipond #hagedam #zinkbalje #pistiastratiotes

