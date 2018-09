Pēdējais laiks pārstādīt peonijas! Ieteikumi, kā to pareizi darīt

Kad ražas laiks rit pilnā sparā, jāatvēl laiks, lai arī sagatavotu dārzu nākamajai sezonai – piemēram, jāplāno jaunais puķu dobju izvietojums, stādu iegāde un esošo augu pārstādīšana. Viens no septembra darbiņiem ir arī peoniju pārstādīšana vai jauna stādījuma ierīkošana.

"Tavs Dārzs" par peoniju pārstādīšanu konsultē Nacionālā botāniskā dārza (NBD) Lakstaugu floras nodaļas asistente Ilma Nereta. Ja nevēlies pārstādīt skaistos augus, tad šajā "Tavs Dārzs" rakstā varēsi izlasīt vērtīgus padomus par peoniju kopšanu rudenī.

Ilma Nereta stāsta, ka septembris ir ieteicamākais laiks, kad pārstādīt peonijas vai ierīkot jaunus stādījumus. Jāņem vērā, ka peonijām patīk saulaina, atklāta un gaiša vieta. Kad tāda atrasta un izraudzīta, sākas augsnes sagatavošanas darbi. "Tā kā peonijas ir daudzgadīgas puķes, kas necieš biežu pārstādīšanu, tādēļ vieta sagatavojama īpaši rūpīgi," uzsver NBD speciāliste.

Vispirms jāizrok bedre, puse no tās jāpiepilda ar labi sadalījušos kompostu, kūtsmēsliem vai lapu trūdu, nedaudz dolomītmiltiem, kā arī jāuzber sauju lēni šķīstoša kompleksā minerālmēslojuma, visu rūpīgi jāsamaisa ar augsni. "Svarīgi iestādīt peoniju pareizā dziļumā – augsnes kārta virs jaunajiem pumpuriem nedrīkstētu būt biezāka par 3 līdz 5 centimetriem," norāda Nereta. "Stādīšanas attālums vienam ceram no otra atkarīgs no šķirnes un var svārstīties no 80 līdz 120 centimetriem.

