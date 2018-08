Ravēšana un sagatavošana nākamajai sezonai – aktuālie rudens darbi zemeņu dobē

Augusta beigas un septembra sākums ir ne tikai laiks, kad varam domāt par jaunu zemeņu stādīšanu, bet arī jau esošo dobīšu uzfrišināšanu. "Tavs Dārzs" ar zemeņu audzētāju palīdzību skaidro, kādi darbi rudens laikā ir darāmi zemeņu dobēs.

"Tavs Dārzs" jau iepriekš vēstīja, ka pēc sezonas beigām der izlemt, ko iesākt ar zemeņu lapām – tās nogriezt vai tomēr paturēt. Kamēr vieni saka, ka zemeņu lapu nogriešana palīdzēs nākamajā gadā nest lielisku ražu, tikmēr citi vērš uzmanību, ka šāds solis var tieši aizkavēt zemeņu nākamā gada ražu. Šajā rakstā vari izlasīt zemeņu audzētāju viedokļus par to, ko labāk darīt ar zemeņu lapām pēc ražas beigām.

Tāpat pēc ražas beigām allaž zemeņu dobēs savairojas stīgas, kas atkal liek saimniekiem lauzīt galvu par to, ko iesākt – griezt tās nost vai atstāt. Šajā rakstā varēsi smelties padomus no zemeņu audzētājiem, kuri labprāt dalās savos padomos par to, ko rudenī labāk darīt ar zemeņu stīgām.

Pašlaik darāmo darbiņu saraksts neapstājas tikai pie zemeņu lapu un stīgu griešanas, jo pastāv vēl citi darbi, kuri jāpaspēj izdarīt zemeņu dobē pirms ziemas sākuma.

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja zemeņu audzēšanas saimniecības "Blomi" pārstāvis Valdis Milaknis, pašlaik zemeņu dobes būtu jāsakopj, kā arī jāizravē no tām nezāles. "Arī var mēslojumu vēl iedot, tādu, kurā ir vairāk kālijs un mazāk slāpeklis," iesaka Milkanis. Tiesa, viņš vērš uzmanību, ka nevajadzētu pārāk aizrauties ar zemeņu mēslošanu,jo to vajadzēja izdarīt jau iepriekš, uzreiz pēc zemeņu sezonas beigām. "Var jau arī vēl tagad pamēslot, tikai ne pārāk daudz," mudina Milkanis.

Savukārt SIA "Lubeco" valdes priekšsēdētāja Zane Silgale mudina dot zemenēm rudens mēslojumu, kurā ir samazināts slāpekļa daudzums. Tāpat viņa iesaka nepieciešamības gadījumā zemenes turpināt laistīt, kā arī izravēt, ja tas vēl nav izdarīts.