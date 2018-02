Sēklu iegādes ceļvedis: praktiski padomi kvalitatīvam sējumam

Kolīdz saulīte sāk ilgāk pakavēties un pamazām pietuvojamies pavasarim, var jau sākt gādāt sēklas. Čaklākie jau var audzēt dēstus un stādus paši, bet, ja tam nav piemērotu apstākļu, sēklas tāpat var sākt gādāt, kamēr piedāvājums ir plašs.

Zinātāji jau labu laiku uzmanību sāk pievērst stendiem ar sēklu paciņām, jo tieši šajā sezonā piedāvājums ir visplašākais. Pat ja nav plānots vēl neko sēt, jo nav tam piemērotas vietas, iegādāto sēklu paciņas noderēs arī pavasarim, kad varēs sēt dobēs, siltumnīcās un puķupodos.

Bieži vien vēlmi kaut ko sēt izjauc neveiksmīga pieredze ar sēklām. Slikta dīgtspēja, nekvalitatīvas sēklas un citas likstas. Lai nevienu ''Tavs Dārzs'' lasītāju nepiemeklētu šāda pieredze, apkopojām padomus tieši par sēklu iegādi. Izlasi, iegaumē un izmanto praksē sniegtos dārzkopju padomus par to, kādas sēklas labāk atstāt plauktos, kā izvēlēties produktu ar labāko dīgtspēju. Nepalaid garām arī ieteikumus, kā iepirkt labākās sēklas internetā!

Dārza darbu gaidās – kā nopirkt labākās sēklas

Foto: Shutterstock

Kamēr zemi vēl klāj sniega sega un līdz aktīviem dārza darbiem vēl jāpaciešas daži mēneši, varam jau sākt domāt, ko sēsim un stādīsim dobēs un siltumnīcās. Kad tas izlemts, var jau sagādāt sēklas, taču šajā sakarā ir dažādi priekšnoteikumi, kas jāievēro, lai no sēklām patiesi kas izaugtu, un pirkums neliktu vilties.

Steidzam iepirkt sēklas – kam jāpievērš uzmanība, lai pirkums neliktu vilties?

Foto: Shutterstock

Ne vienam vien gadījies iegādāties augu sēklas, kas pieviļ – slikti vai nevienmērīgi dīgst vai pat vispār neuzdīgst. Sēklas, kas pieejamas fasētas paciņās, ir speciāli audzētas, profesionāli ievāktas, žāvētas, glabātas un fasētas, taču arī šajā jomā ir daudz un dažādi aspekti, kas ietekmē to dīgtspēju, un ar tiem portāla TavsDārzs.lv lasītājus iepazīstina puķu audzēšanas izejmateriālu firmas ''Onava'' speciāliste Anita Onkele.

Kur paliek veikalos neizpirktās sēklas?

Kur tirgotavā paliek sēklas, kam beidzies derīguma termiņš? Šopavasar no Latvijā labi zināmas firmas nopirku it kā labas gazāniju, asteru u.c. puķu sēklas, bet uzdīga 1–2 augi vai vispār neviens. Man šķiet, ka vecās sēklas pārfasē un tirgo no jauna. Tā žurnālam "Praktiskais Latvietis" vaicā lasītāja Liene.

Kas jāņem vērā, pasūtot sēklas internetā?

Foto: iStock

Gatavojoties jaunajai dārza sezonai, janvāris un februāris ir īstais laiks, lai pasūtītu puķu un dārzeņu sēklas, izstudējot jaunāko sēklu piedāvājumu un izplānotu, ko sēt un stādīt šogad. Kas jāzina, lai veiksmīgi pasūtītu sēklas internetā?

