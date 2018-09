Septiņi augi, kas palīdz stresa mazināšanā

Stress nereti iezogas katra cilvēka ikdienā, tādējādi ietekmējot ne tikai veselību un pašsajūtu, bet arī garastāvoki. Lai nedaudz atvieglotu trauksmes sajūtu, var lietot dažādus augus un dārzeņus.

Portāls "Purewow" ir apkopojis septiņus augus, kas būs piemēroti cilvēkiem, kurus pārņem stress. Iespējams, kāds no šiem augiem jau aug tavā piemājas dārziņā vai uz palodzes. Ja nē, tad vari apsvērt domu par to iegādi vai sēklu iesēšanu podiņā.

Šajā "Viņa.lv" rakstā vari izlasīt ekspertu ieteikumus un efektīvas metodes, lai cīnītos ar mūsdienu veselības bendi – stresu, bet šeit vari izlasīt informāciju par citiem augiem un dārzeņiem, kas palīdz samazināt stresu.

Piparmētra

Kaut piparmētra ir iecienīta tējās, kūkās un kā piedeva pie dažādiem ēdieniem, tās lietotājiem ir jāzina, ka šim augam piemīt ne tikai patīkama garša un smarža, bet arī citas īpašības, kas palīdz mazināt stresu. Vīlingas Jezuītu Universitātes pētījumā secināts, ka piparmētras palīdz samazināt frustrācijas līmeni. Tāpat šis augs palielina modrību.

Savukārt piparmētru tēja nomierina nervus, mazina vemšanu, nelabumu un caureju, kā arī palīdz cīnīties pret stresu, un tās ziede mazina saspringušu un sāpošu muskuļu radīto diskomfortu. Piparmētras ir arī lielisks palīgs cīņā pret slikto elpu. Šeit un vari izlasīt plašāk par piparmētru labajām īpašībām.

Piparmētras vari audzēt ne tikai dārzā, kur tās var savairoties kā nezāles, bet arī uz palodzes. Tikai izvēlies tām atbilstošu podiņu, jo citādi lapas var nobirt. Kā izaudzēt savā mazdārziņā piparmētras, lasi šeit un šeit, bet te vari smelties idejas, lai ierobežotu temperamentīgo, daudzgadīgo augu savā dārzā.

Jasmīns

Jasmīns ne tikai ļoti skaisti zied, bet arī pasakaini smaržo. Atsaucoties uz pētījumu "Journal of Biological Chemistry", portāls vēsta, ka jasmīna ziedu smarža spēj nomierināt. Smarža esot tikpat nomierinoša kā diazepāms (zināms arī kā valiums). Piemēram, pētījuma laikā šī smarža izsmidzināta peļu būrītī, kur tās palikušas rāmas un mierīgas.

Jasmīns ir arī viens no augiem, kas palīdzēs saldākam miegam. Jasmīna smarža palīdzēs labāk izgulēties, kā arī tā uzlabos pašsajūtu uzreiz pēc pamošanās. Šeit vari lasīt plašāk par jasmīnu labajām īpašībām.

Foto: Shutterstock

Alveja

Šim augam piemīt vairākas ārstnieciskas īpašības, piemēram, to var izmantot apdegumiem, kakla sāpēm, skaistumkopšanas rituālos un citviet. Alveja ir arī viens no augiem, kas palīdz labākam miegam. Pētījumā arī secināts, ka alvejas palīdzējušas pelēm samazināt depresiju.

Šajā rakstā vari izlasīt plašāk par alveju audzēšanu un to dziednieciskajām īpašībām.

Lavandas

Aromātiskās lavandas tiek izmantotas ne tikai kulinārijā un skaistumkopšanā, bet arī ārstniecībā. Kā norāda portāls, vairāku gadsimtu garumā lavandas tiek pielietotas kā nomierinošs augs un palīgs cīņai pret depresiju. Kas jāzina par lavandu audzēšanu, lasi šeit. Savukārt šajā rakstā varēsi izlasīt plašāku informāciju par auga kopšanu, kā arī tā labajām īpašībām.

Foto: Shutterstock

Līdakaste

Atsaucoties uz NASA pētījumu par gaisa kvalitāti telpās un augu ietekmi, līdakaste ir augs, kurš lieliski attīra gaisu, kā arī nakts garumā saražo vairākas tonnas ar skābekli. Līdakaste palīdzēs ne tikai uzlabot enerģiju, bet arī mazinās galvassāpes un palīdzēs elpošanai. Šeit vari lasīt plašāku informāciju par līdakastes audzēšanu, kopšanu, kā arī auga vērtīgajām īpašībām.

Baziliks

Lai gan ierasts, ka šis augs visbiežāk tiek izmantots kulinārijā, tam piemīt arī nomierinošas īpašības. Bazilikā ir linalols, kas visbiežāk tiek pielietots aromterapijās, norāda portāls. Piemēram, Japānas zinātnieki pētījumā secinājuši, ka linolola iedarbība palīdz samazināt to gēnu aktivitāti, kas parasti tiek nodarbināti stresa laikā. Šajā rakstā vari izlasīt plašāku informāciju par garšaugu karali-baziliku.

Arekas palma

Arekas palma telpās ir īsts darba rūķis, jo tā palīdz attīrīt gaisu no toksīniem. Kā vēsta portāls "Houseplantsexpert", arekas palmu ir ļoti viegli audzēt, bet vien jāizvairās no tās pārlaistīšanas. To ieteicams audzēt telpās, kur nav tieša saules gaisma, kā arī istabas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +12,7 grādiem pēc Celsija. Ja būs zemāka istabas temperatūra par ieteikto, tad augam var sākt brūnēt lapas.