Sieviešu dienas klasika – tulpes. Kā izraudzīties svaigākās un pēc tam ilgi saglabāt vāzē

Marta mēnesī tulpes kā svaiga vēsma liek sieviešu sejās uzplaukt smaidam, jo skaidrs, ka pavasaris vairs nav tik tālu, drīz viss plauks un zels, un tāpēc vien jau priecīgāks prāts. Kā izraudzīties tās labākās tulpes un kā pēc tam glabāt vāzē, lai pēc iespējas ilgāk liktu kavēties smaidam sejā, lasi flortistu ieteikumos.

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai tulpes vispār ilgi glabātos, ir pēc iespējas svaigāku griezto ziedu iegāde. Noteikti neizvēlies tulpes, kas ir jau pamatīgi izplaukušas, jo pēc ielikšanas vāzē tās būs svaigas vien dažas dienas. Ja ir iespēja, izraugies tulpes, kas vēl nav atvērušās, vai daļa no tām ir vēl ciešāk aizvērušās. Lai arī šķiet, ka jāmēro vien dažu minūšu brauciens līdz tulpju pasniegšanai, nevajadzētu atteikt ziedu tirgotājiem tās ietīt papīrā. Ziedu salona ''Karkadē'' vadītāja Sandra Purviņa iesaka ziedus ietīt papīrā, lai tulpes neapsaltu – arī tas ietekmēs to, cik ilgi saglabāsies svaigas.

Pēc tam, kad ziedi pārnesti mājās, noteikti jāapgriež ziedkāti, pirms liec tos vāzē. Svarīgi arī izraudzīties piemērotu vāzi – ja tā būs pārāk zema, kāti lieksies un var nolūzt. Garākā vāzē ziedkāti nelieksies un arī pušķis skaistāk izskatīsies.

Kad tulpes ieliktas vāzē, izraugies vietu, kuru izrotāt ar ziediem. Ja nevēlies no druknajiem ziediem atvadīties jau pēc divām dienām, noteikti neliec vāzi radiatoru vai citu apsildes elementu tuvumā, iesaka ziedu salona pārstāve. Starp citu, interesanta nianse – tulpes, arī ieliktas vāzē, turpina augt un stiepties garumā.

Ja vēlies kādu pavasarīgu kompozīciju, tad zini, ka tulpes skaisti izskatīsies un arī vienā vāzē draudzēsies ar anemonēm, ranunkuļiem, forsītijām, vēl pavisam droši var pušķi papildināt ar plaucētiem zariem vai pūpoliem.

