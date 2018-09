Vai, izraujot sēni ar 'sakni', tā vairs neataugs? Ieteikumi pareizai sēņošanai

Rudens ir laiks, kad sēņu mīļotāji var uzgavilēt, jo var doties mežā, lai salasītu pilnus grozus ar gardajām meža veltēm. Sēņošanas metodes var atšķirties, jo ir cilvēki, kas sēnes griež ar nazīšiem, bet citi tās izrauj ar visām "saknēm". "Tavs Dārzs" ar mikoloģes palīdzību skaidro, kura sēņu novākšanas metode būtu visieteicamākā.

Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere visiem sēņotājiem atgādina, ka sēnēm nav "saknīšu", bet gan sēņotne jeb micēlijs. Parasti micēlijs ir tas, kas tautā nereti tiek dēvēts par sēnes "saknītēm". Tāpat ir iesakņojies uzskats, ka, ja sēni izraus ar visu micēliju, tad nākamgad tā vairs neaugs.

Meiere sarunā ar "Tavs Dārzs" stāsta, ka sēni raušana neiznīcina, tiesa, šāda metode nav ieteicama. "Sēni labāk ir griezt vai izgriezt no zemes. Sēņu raušana nav saudzīga pret dabu," uzsver Dabas muzeja speciāliste. "Ir mūžīgais mīts un katram ir savs viedoklis, bet, manuprāt, sēni labāk ir nogriezt, jo tad varēs uzreiz redzēt – sēne ir vai nav tārpaina." Viņa arī mudina sēņotājus sēnes pārbaudīt un tārpainās atstāt mežā.

Taujāta par to, vai ir nozīme nogrieztās sēnes novietošanai zemē, proti, ar sēnes cepurīti uz augšu vai leju, Meiere atzina, ka tam īsti nav nozīmes, jo jebkurā gadījumā no tās sporas izbirs un varēs augt no jauna.