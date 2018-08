Zinību dienu gaidot: Idejas vienkāršām ziedu kompozīcijām un pušķiem

Sunflowers are the best 🌻💛 . Book yours 💕 For futher information please contact us : LINE @uvo7903i (using@) WA 081231199687 (no call) . . . . #cherandperks #cherandperksflower #cherandperksbouquet #flowers #graduation #bouquet #handbouquet #flowerbouquet #bloombox #flowerbox #blossombox #bungasby #jualbungasby #minibouquet #minibouquetseries #birthdaybouquet #bouquet #topiary #standingbouquet #blueroses #pinkroses #redroses #100roses #flowercrown #valentine #sunflowerbouquet #sunflower #sunflowers

A post shared by Chér & Perks (@cherandperks) on Jul 2, 2018 at 6:05am PDT