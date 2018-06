Daiļdārzā, siltumnīcā un sakņu dārzā: dārza darbi jūnijā

Runā, ka, lai kaimiņi neapsmietu un dziesmās neapdziedātu, lai droši varētu līgot un dziesmās tieši kaimiņus "uz zoba pavilkt", visi dārza darbi jūnijā ir paveicami līdz vasaras saulgriežiem. Šai ziņā teicējiem taisnība. Ne tikai tāpēc, ka vispirms darbi padarāmi un tad svētki svinami, bet arī tāpēc, ka pēc vasaras saulgriežiem pierimst trakais augšanas spars un ziedēšanas reibums, kas šogad var pienākt arī pat nedaudz ātrāk, un negausīgo stiepšanos pretim saulei nomaina briešana resnumā un plešanās platumā.

Un tad, ja līdz Jāņiem visi lielie dārza darbi apdarīti, var nedaudz atslābt, paturot prātā vien trīs lietas – zāle, nezāle un kukaiņi.

Pagalmā

Ja maijā čakli strādāts, tad jūnijā košumdārzā galvenā rūpe ir skaists zāliens un tīri izravētas puķu un krāšņumaugu dobes.

Lai izveidotos biezs, zaļs un skaists zāliens, tas ir jāpļauj. Jāpļauj bieži un regulāri. Tieši pateicoties pļaušanai var izveidot skaistu, pat ideālu zālienu. Regulāra zāliena pļaušana iznīcina lielāko daļu zāliena nezāļu. Tas, protams, nenotiek uzreiz, bet pakāpeniski – laika gaitā zālienā paliek tikai izturīgākās graudzāles. Otrkārt, regulāra pļaušana veicina graudzāļu cerošanos – zāliens veidojas biezāks un blīvāks. Ideāls mauriņš pļaujams 2–3 reizes nedēļā. Jāatzīmē gan, ka ideāls mauriņš tiek arī regulāri laistīts, visbiežāk izmantojot automātiskās laistīšānas sistēmas, un reizi mēnesī arī mēslots. Vairāk par zāliena kopšanu lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Ja zāliens laistīts netiek, tad jūnijā to pļauj 1–2 reizes nedēļā, bet, iestājoties ilgstošam sausuma periodam, zālienu, kuru nelaista, pļauj vēl retāk, parasti vakara stundās un atstājot augstāku nenopļauto zelmeni. Šādi kopts zāliens nebūs daiļadārzu konkursa galvenās balvas cienīgs, taču izskatīsies pietiekami labi. Galvenais noteikums – pļaut regulāri, vismaz 1 reizi nedēļā.

Daiļdārzā

Atnākot jūnijam, ir beidzot skaidrs, kuri augi šo ziemu nav pārcietuši un kurās tukšajās vietās uz jaunām lapiņām vairs nav ko cerēt. Ziemā bojā gājušos augus var aizvietot ar citiem augiem. Šogad iespējams jau esi to paguvis izdarīt, jo siltais maija mēnesis mūs un augus ir lutinājis ne pa jokam. Tukšajās vietās līdz nākamajam pavasarim var iestādīt vasaras puķes, bet var arī stādīt jaunus augus – ziemcietes un krūmus. Tad stādīšanai izvēlas konteineraugus, kurus var stādīt visu vasaru.

Ja vēlies saglabāt iepriekšējo kompozīciju un stādīt iepriekšējā vietā tos pašus augus, atceries, ka rožu dzimtas augiem nepatiks augt vietā, kur iepriekš audzis tā līdzinieks, tāpēc stādīšanas vietā noteikti nomaini augsni. Bet varbūt ir vērts padomāt, un iestādīt ko jaunu, līdz šim dārzā nebijušu.

Jūnija sākumā vēl nav par vēlu iestādīt vasaras otrajā pusē ziedošās gumpuķes un sīpolpuķes – dālijas, kannas, gladiolas, un iesēt viengadīgās vasaras puķes ar īsu veģetācijas periodu – klinģerītes, kosmejas, saulespuķes, magones. Var sēt divgadīgās un daudzgadīgas puķes nākamajiem gadiem.

Lapām nodzeltējot, laiks izrakt pavasara sīpolpuķes – krokusus, hiacintes, tulpes. Jūnija sākumā var sadalīt un pārstādīt pavasarī ziedošās ziemcietes, piemēram, gaiļbiksītes, prīmulas, Ārendsa akmeņlauzītes.

Foto: DELFI

Noziedējušajiem ceriņiem un rododendriem izlauž vecās ziedkopas. Rododendrus atkārtoti mēslo ar tiem piemērotu mēslojumu.

Pārbauda augsto ziemciešu stādījumus. Ja nepieciešams, izveido atbalstus peonijām, dārza delfīnijām, lilijām. Pirms ziedēšanas retina peoniju ziedus, uz katra kāta atstājot vienu ziedpumpuru un izlaužot padušu dzinumus ar mazajiem pumpuriem. Tas jādara iespējami agri, kamēr ziedpumpuri vēl mazi. Tā iegūsi lielākus peoniju ziedus.

Mēslo ziemcietes un košumkrūmus. Papildmēslošanai var izmantot zāļu vai nātru vircu. Augu stiprināšanai var veikt papildmēslošanu caur lapām, izmantojot speciālos lapu mēslojumus.

Veidojoties ziedpumpuriem, atkārtoti mēslo rozes.

Izgriež noziedējušo ziemciešu un vasaras puķu ziedkopas. Tas veicinās jaunu ziedu veidošanos un ilgstošāku ziedēšanu.

Regulāri izravē nezāles. Ja līdz vasaras saulgriežiem izdodas pāris reizēs izravēt visu dārzu, tad jūlijā un augustā viengadīgo nezāļu būs ievērojami mazāk. Daudzgadīgās nezāles no dobēm izceļ ar visu sakņu sistēmu. Ja pienenes vai gārsa ir ieaugušas ziemciešu cerā, tad labāk ceru izrakt, attīrīt no daudzgadīgo nezāļu saknēm, sadalīt un iestādīt no jauna. Nevajadzētu ļaut daudzgadīgajām nezālēm izveidot vēl spēcīgāku apakšzemes sakņu sistēmu, noraujot tikai to virszemes daļas.

Celiņus un bruģi atbrīvo no sūnām un nezālēm. Atdur apdobes. Savlaicīgi – maijā, jūnijā sakoptas apdobes, atbrīvos no darba jūlijā un augustā un neļaus zālienam iespraukties bruģa spraugās vai iekārtoties puķu dobēs.

Rūpīgi apskati visus augus – krūmus, rozes, ziemcietes un vasaras puķes. Jūnijs ir daudzu kaitēkļu uzdzīves un vairošanās laiks. Cīņai ar laputīm, gliemežiem un citiem kaitēkļiem vispirms būtu vēlams izmantot dabiskas to ierobežošanas metodes – nolasīšanu, mehānisku iznīcināšanu, nekaitīgākos pesticīdus: pret laputīm – ziepju šķīdumus, ķiploku, struteņu un citu augu uzlējumus, Coca – colu; pret skudrām – aso piparu pulveri, pret gliemežiem – sasmalcinātas olu čaumalas u.tml. Un tikai tad, ja rūpīgs kaitēkļu ierobežošanas darbs nedod cerēto rezultātu, ņem palīgā ķīmiskos insekticīdus. Darbojies ar tiem rūpīgi, ievēro lietošanas instrukciju un drošības noteikumus.

Ilgstoši iestājoties sausam un siltam laikam, dārzu laista. Laista reti, bet ilgi un bagātīgi.