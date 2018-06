Foto: Dienas laikā un ar minimāliem līdzekļiem izveidots neparasts dārzs Siguldā

Pirms gada Maira Sokolova sāka dzīvot Siguldā un, iekārtojot dārzu, nolēma izmantot nedārgus materiālus, lai radītu skaistu vidi sev apkārt. Šobrīd viņas dārzu fotogrāfē pat vienkārši garāmgājēji.

Maira pirms gada sāka dzīvot Grīnberga vasarnīcā, kas ir Siguldas novadam nozīmīgs vēstures un arhitektūras objekts Ziedu ielā 3. Mājā kādreiz dzīvojis slavenā tēlnieka Teodora Zaļkalna brālis Jānis.

Kā norādīts Siguldas novada Tūrisma informācijas mājaslapā, 1988. gadā Z. Zuze rakstīja: "Te Teodors Zaļkalns verandā, kurai cauri auga koki, bieži veidoja savus mākslas darbus vai arī, atlaidies atpūtas krēslā, lasīja. Viņš bija jautrs un ļoti labprāt ar bērniem kopā skrēja "milža soļus" ap verandas stabiem."

Kad Maira ievācās mājā, apkārtējā vide esot bijusi ļoti aizaugusi. "Tā kā esmu uzaugusi privātmājā un vienmēr bijusi uz "tu" ar dārzu un dārza darbiem, nolēmu saviem spēkiem iekārtot šo vietu," atceras Maira.

Foto: Privātais arhīvs

Viņa kopā ar savu dēlu un brāli vienas dienas laikā izveidoja skaistu piemājas dārzu no nedārgiem materiāliem. "Atradām dažāda veida riepas, ar metāla plāksnēm savienojām kopā, lai, berot smago zemi, tās nesagāžās. Vienā no riepām ierakām veca koka galotni, kurai pieskrūvējām āķus, lai būtu iespēja piekarināt dažāda veida puķu podus. Vēlāk es riepas nomaskēju ar parastajiem lauku akmeņiem, kuri netika mūrēti, bet dabīgi salikti viens uz otra. Izveidoju no akmeņiem tādu kā platformu un riepās sastādīju ziedus. Tā kā man šķita, ka ir nepieciešams vēl kaut kas, pievienoju dārza dekoram arī eglīšu mantiņas, un gala rezultāts ir šāds," teic Maira.