Foto: Krievijā izaudzēts rekordķirbis – 645,5 kilogramus smags milzenis

Тыква Дуся весом больше полутонны Гигантскую тыкву вырастили в Подмосковье. Её назвали Дусей. Вес тыквы — 645,5 кг. Это рекорд России. Огромный овощ будет месяц храниться в "Аптекарском огороде" в Москве, а потом его съедят вместе с посетителями #life#новости#срочно#важно#Тыква##Дуся#Подмосковье#овощ#выставка#мутант

A post shared by Life | Новости (@lifenews_ru) on Sep 5, 2018 at 7:02am PDT