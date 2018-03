Foto: Raiskumā pašā zenītā zied lielākā krokusu kolekcija pasaulē

Ja kāds vēl šaubās par pavasara klātesamību vai strauju tuvošanos, jādodas uz Raiskumu ciemos pie selekcionāra Jāņa Rukšāna, kura saimniecībā pašreiz zied iespaidīga krokusu kolekcija, izrādās, arī lielākā visā pasaulē.

Entuziasma pilnais puķu selekcionārs, kurš ar dārzkopību un krokusu iepazīšanu nodarbojas jau kopš 12 gadu vecuma, ''Tavs Dārzs'' atklāja, ka sākusies viņa mīļākā sezona – pavasara sīpolpuķu ziedēšanas laiks. Selekcionāra vārds ir ne vien Latvijā atpazīstams, bet arī pasaulē, jo lielākā krokusu kolekcija pieder tieši viņam – to veido aptuveni 1500 paraugi. Jānis paskaidroja, ka pasaulē ir atklātas un aprakstītas 235 krokusu sugas, un 200 no tām sastopamas arī selekcionāra kolekcijā, turklāt no tām 31 ir paša atklāta. Krokusiem par godu Jānis pat sarakstījis grāmatu ''Krokusu pasaule'', un tā esot veltījums Latvijai simtgadē.

Pievēršoties pašai kolekcijai un vietai, kur tā zied, Jānis paskaidro, ka daudzie sīpoliņi sastādīti podiņos vienā lielā, 400 m2 plašā siltumnīcā. Tajā ir astoņas dobes ar podiņiem, un trīs no tām aizņem tieši krokusi, kas ziedēšot vēl aptuveni mēnesi. Lai arī pats Jānis pievēršas tieši krokusu pētīšanai, ikdienā tāpat neiztikt bez rūpīgas kopšanas – jāseko līdzi temperatūrai.

Foto: Privātais arhīvs

Siltumnīcā apstākļi ir pielāgoti dabīgajiem pavasarī – aptuveni 10-16 grādi. Jo siltāks būs gaiss, jo ātrāk visi ziedi izziedēs, un prieks būs īsāks. Aplūkojot iemūžinātās bildes, iztaujāju Jāni arī par sabērtajiem akmentiņiem – vai tiem ir kāda īpaša loma, par ko būtu vērts uzzināt? Jānis smejot stāsta, ka iemesls tam ir pavisam vienkāršs – tā kā krokusus laista ar šļūteni, zemjainās šļakatas apskādē arī ziedus, bet, ja ir ieklāti akmentiņi, zeme nešļakstās un ziedi paliek neskarti. Podiņos krokusus Jānis stāda, jo tā esot vieglāk tos aprūpēt un nav tik zemu jāliecas. Selekcionārs veselīgi joko, ko savos gados jau jādomā, kā atvieglot sev dzīvi.

Pirmie krokusi esot parādījušies jau janvārī, kad selekcionārs noņēmis stikla vati, ar ko tikuši apklātas dobes. Un jau nākamajā dienā esot izspraukušies pirmie ziedi. Marta vidū šajā siltajā pajumtē zied neskaitāmi daudz pavasara ziedu, turklāt ne vien krokusi, bet arī īrisi un sniegpulkstenīši. Šis gads krokusu parādīzē Raiskumā īpašs arī ar to, ka pirmo reizi pats Jānis arī beidzot ieraudzījis, kā tad izskatās selekcionāra vārdā nosauktie krokusi.

Fotoieskats krokusu paradīzē: