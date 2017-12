Gigantiskie augļi trauslajos zaros – kā aug eksotiskie pomelo

Pomelo noteikti varētu ierindoties starp tiem augļiem, kurus kokos augam nav redzējis kurš katrs. Miza auglim ir visai bieza, taču ķēpīgā mizošana neaptur gardēžus baudīt šo gardumu, kas garšā atgādina kaut ko no citrona un greipfrūta.

Lielveikalu plauktos tieši ziemas sezonā citrusaugļu grozos parādās lielie pomelo, kas uz pirmā acu uzmetiena var šķist kā greipfrūti. Pomelo raksturīga ļoti bieza miza, kas ir zaļā vai dzeltenā krāsā ar nedaudz sārtu laukumu. Šo sārtumu auglis iegūst tad, ja vērsts pret sauli. Taču kā aug šie augļi, līdz tie nonāk veikalu plauktos?

Izrādās, pomelo aug mūžzaļā kokā un tas pieskaitāms pie citrusaugiem, tāpēc arī aug tiem raksturīgos apvidos. Taču no apelsīniem, greipfrūtiem un citiem skābenajiem augļiem tas atšķiras ar to, ka katrs auglis ir krietni lielāks – tā diametrs var sasniegt pat 30 centimetrus, bet augļa svars var būt pat 10 kilogrami, tikai līdz mūsu veikala plauktiem gan tādi nenonāk. Lielie augļa izmēri arī izskaidro to, kāpēc pomelo ir lielākais citrusauglis pasaulē, skaidro ''Agrifarming.in''.

Pirmos augļus pomelo kokam saņem tikai astoņus gadus pēc stādīšanas.

Kā jau to var nojaust, tad visvairāk pomelo koki sastopami tieši Malaizijā, Indonēzijā, Ķīnā un Taizemē, kur ir karstums un biežas lietusgāzes. Šajā zemēs dārzi ar pomelo kokiem ir visai daudz un arī piemājas dārziņos tie aug gluži kā mums ābeles. Lauksaimnieki gan iegulda visai lielu darbu, jo pirmos augļus saņem tikai astoņus gadus pēc stādīšanas, tāpēc no svara katrs gads. Nav jau brīnums – ja zariem jānotur smagie augļi, tad arī pašam kokam jāizaug gana stipram. Kā vēsta ''Gardening Know How'' pomelo augļu koku mūžs ir no 50 līdz 150 gadiem, savukārt izmēros tie var sasniegt gandrīz astoņus metrus.

Ja vēlies uzzināt ko vairāk par pomelo veselīgumu, kādas vērtīgās vielas auglis satur un cik bieži to ieteicams ēst, lasi šajā rakstā. Taču, ja esi iekārdināts doties uz veikalu pēc brangā augļa, palūko ''Tasty'' ieteikumus, pēc kādām pazīmēm vadīties, atrodot to sulīgāko pomelo.