Katru brīvu brīdi dobē – stāsts par Šķeltiņu ģimenes dārza kaislībām Foto: Privātais arhīvs

Arvien biežāk dzirdam par cilvēkiem, kas kardināli maina savu ikdienas nodarbošanos un pat dzīvesvietu, pievēršoties nodarbēm, kuras kādreiz pat prātā neienāca! Un nevis piespiedu kārtā vai tāpēc, ka tā tagad dara daudzi, bet tāpēc, ka sirds gluži vai sauc tuvāk dabai un gribas darīt to, kas sniedz patiesu gandarījumu. Stāstā par Daci un Dzintaru Šķeltiņiem no Ikšķiles, iedvesma līst pāri malām un var tikai ņemt piemēru no šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri, šķiet, dara neiespējamo!