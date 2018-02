Neiepazītais citrusauglis kumkvats – kā tas aug siltajās zemēs

Mēs labi zinām, kā izskatās apelsīns, citrons, mandarīns un greipfrūts, bet kumkvata nosaukums, iespējams, daudziem vēl ir svešs. Ja esi manījis veikalā pēc skata tādus kā miniatūrus mandarīnus aptuveni, tad zini – tie ir aprunātie kumkvati, kas patiesībā pēc garšas nemaz nelīdzinās mandarīniem. Kā aug mazie citrusaugļi un ar ko tie īpaši, lasi turpmākajās rindās.

Kumkvati aug mūžzaļos kokos un par to dzimteni tiek uzskatīta Ķīna, kur joprojām mazie citrusaugļi aug lielos apjomos. Citruskokam raksturīgi nelieli, aptuveni vīnogas izmēra augļi, kas ēdami ar visu mizu. Auglis ar visu mizu nebūt nav rūgts, bet nedaudz skābens, un atkarībā no šķirnes, saldāks vai skābāks. Arī sulīgums atkarīgs no augļa svaiguma un šķirnes. Šiem mazajiem auglīšiem tieši miza ir saldākā daļa, bet mīkstums ir skābāks, tāpēc daudzviet kumkvatu apēd tikai no ārpuses, mīkstumu izmetot. Lielākajai daļai kumkvatu nav sēklu, kādas ir citiem citrusaugļiem, un, ja pat kādai šķirnei tomēr ir, tās ir pavisam nelielas.

Interesanti, ka kumkvati aug tieši tur, kur citiem citrusaugļiem ir par vēsu, norāda ''Gardening Know How'', taču augam noteikti būs par aukstu, ja temperatūra ir zemāka par - 8 grādiem ziemā. Kā jau citrusauglis, tas tomēr prasa diezgan siltus, saulainus un gaišus laikapstākļus, taču ne tik vasarīgus, kā tas ir ar mandarīniem, apelsīniem un citiem citrusiem. Tas izskaidro to, kāpēc mūsu platuma grādos kumkvati neaug.

Kumkvata koki var izaugt līdz pat 4,5 m augsti, un to lapu vainags galotnē sašaurinās, turklāt zaros var būt arī ērkšķi, kas apgrūtina ražas novākšanu. Lapas augam ir tumši zaļas, spīdīgas, ziedi ir smalki, balti, līdzīgi kā citiem citrusiem. Interesanti, ka viens kumkvata koks gada laikā var saražot pat vairākus tūkstošus augļu.

Foto: Shutterstock

Kumkvati var būt dažādu šķirņu, tāpēc arī atšķiras augļi – vieni pēc formas būs ovālāki, citi apaļāki, taču visi šie citrusu koki tiek uzskatīti par veiksmes simbolu Āzijas valstīs, tāpēc tur tie aug iespaidīgās plantācijās. Kociņi ar kumkvatiem iegādājami arī kā telpaugi, un arī par to audzēšanu ''Tavs Dārzs'' noteikti pastāstīs.

Kumkvats iegādājams arī Latvijā, un tas ēdams gan svaigā veidā, gan izmantojams marmelādes, ievārījuma, čatniju un citu konservu gatavošanā, bet izcili labi ar mazajām šķēlītēm un veseliem augļiem rotāt kūkas un dažādus desertus. Mazie augļi ļoti labi garšos arī kā sukādes, tos var izmantot marinādēm, papildināt salātus vai dekorēt ēdienu. Ja vēl neesi izbaudījis šī citrusaugļa neparasto garšu, steidz tos iegādāt, jo tieši šobrīd ir ražas sezona. Tikai ņem vērā, ka augļiem jābūt ar gludu, spīdīgu mizu un bez plankumiem, tāpat noteikti to labāko iespaidu neradīs sažuvuši vai pārāk mīksti augļi.