No eksotikas līdz klasikai – trīs stādaudzētavas netālu no Rīgas

Nav piemērotāka laika par pavasari, kad gādāt stādus un papildināt dārzu vai apzaļumot to no jauna. Šajā sezonā teju katrā pilsētā notiek kāds stādu tirgus, taču, ja šī drūzma neiet pie sirds, jādodas uz stādaudzētavām, kur valdīs pavisam cita noskaņa – saimnieki izrādīs, pastāstīs un vēl ieteiks katram individuāli to piemērotāko dārzam.

Stādaudzētavu Latvijā ir daudz, turklāt katra no tām specializējas savā jomā, tāpēc labi doties uz vietu, kur zini – sortimentā būs vajadzīgais. Ja aktuāli doties uz Zemgales pusi, lūko šo izbraukuma stāstu, kur iepazīstinām ar trīs stādaudzētavām šajā novadā, bet turpmākajās rindās uzzini par trīs vietām Vidzemes pusē, turklāt visas no tām iekļaujas stundas brauciena attālumā no galvaspilsētas. Pateicoties "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) sniedzam ieskatu trīs stādaudzētavās – ''Baižas'', ''Pīlādži'' un ''Lēpes''.

Ziemciešu stādaudzētava ''Baižas''

Pirmā pieturvieta ekskursijā pa stādaudzētavām bija Inciemā ''Baižās'', kur mediju pārstāvjus laipni sagaidīja saimniece Zane Zeltiņa. 13 km attālumā no Siguldas, 1,5 km no Inčukalna – Valmieras šosejas atrodas ģimenes uzņēmums, kas tapis jau 2004. gadā, apvienojot nu jau divu paaudžu ģimenes, kur katram savs pienākums un atbildība.

Šī stādaudzētava specializējas tieši uz ziemcietēm, un, kā atzīst arī pati saimniece, tieši šajā jomā arī jūtas visspēcīgākie. Ziemciešu kolekcijā ir vairāk nekā 1500 dažādību, tajā skaitā 150 flokšu šķirnes, 100 astilbju šķirnes un 100 dažādas graudzāles. Liela priekšrocība šajā stādaudzētavā ir paraugdārzi, kur var pašu acīm redzēt, kā tad aug konkrēti augi. Saimniece atzīst, ka tādējādi cilvēkiem ir arī lielāka uzticamība augiem, turklāt arī pašiem saimniekiem augi jāpārbauda, lai varētu sniegt padomus. Saimniece Zane atzina, ka nav vienu noteiktu augu, kas būtu pieprasīti, katru gadu tā mode mainās, tāpēc arī grūti paredzēt, kādas vēlmes no pircējiem būs katrā sezonā. Nemainīga klasika ir tie saucamie sentimentālie vecmāmiņu dobju augi, piemēram, flokši, lauztās sirdis, peonijas, delfīnijas u.tml., kas allaž pieprasītas latviešu dārzos.

Vaicājot stādaudzētavas saimniecei, kas tad ir tie biežāk uzdotie jautājumi no pircējiem, Zane atzīst, ka joprojām trūkst informācijas par to, kad un kā stādīt augus. Speciāliste atgādina, ka podotos augus var stādīt gan jūlijā, gan oktobrī, ja zeme vēl to ļauj. Tā kā mūsdienās ikdienu atvieglo arī lielveikali, piedāvājot stādus iegādāties reizē ar pārtikas produktiem, Zane skaidro, ka stādaudzētavas šajā ziņā nevar izkonkurēt, jo tur pieejami augi, kas arī paredzēti audzēšanai mūsu klimatiskajos apstākļos. Stādaudzētavām nemaz nav izdevīgi piedāvāt to, kas pircējiem neaugs, tāpēc, ja ir bažas par augu piemērotību, vienmēr drošākais variants ir doties uz kādu audzētavu, kur saimnieki arī palīdzēt pielāgot augus, atzina Zane.

Šajā stādaudzētavā atradīsi dārzam visdažādākos augus balkoniem, stādījumiem dārzā, kapos. Piedāvājumā ir dažādas ēnmīles hostas, interesanta paskata graudzāles, dienziedes flokši, astilbes, heiheras, magones un vēl virkne skaistu augu.

Adrese: ''Krustiņi'', Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas novads, LV-2145

