No sīpoliem līdz pavasara plaukumam – kā Cēsu dārzniecībā aug krāšņās tulpes

Jau labu laiku ziedu veikalu vitrīnās gozējas no tālākām zemēm ievestas tulpes ar trekniem ziediem un gaļīgām lapām, taču nu pienācis laiks, kad varam lepoties arī nu jau ar Latvijā audzētām tulpēm. Lūk, ieskats, kā audzētavā ''Kliģeni'' Cēsīs no nelieliem stādiem izaugušas druknas tulpes.

Tā kā 8. marts ir datums, kad ziedu salonos un bāzēs jo īpaši pieaug pieprasījums pēc tulpēm, arī vietējiem audzētājiem jāsarosās laikus, lai jau marta sākumā tulpes būtu izziedējušas. Ziedu audzētavas dārzniece Inese Raubiško-Reķe atklāja, ka bildēs redzamas visas tulpes, kas pašlaik aug dārzniecībā.

Izrādās, lai 8. martā jau priecētu acis ar Latvijā audzētām tulpēm, to sīpoliem jāiziet speciāls temperatūras režīms. Kā skaidro dārzniecības speciāliste, sākumā sīpolus tur apmēram +20 oC, tad sīpolus dzesē +5 līdz +9 grādu temperatūrā. Dzesēšanas periods ilgst 12-19 nedēļas un pa šo laiku sīpolā attīstās ziedaizmetnis, un sīpols var sākt veidot sakņu sistēmu. Bet ar to viss nebeidzas. Trīs nedēļas pirms vēlamā ziedēšanas termiņa temperatūrai jābūt no +16 līdz +17 grādiem, lai radītu tulpēm vajadzīgo ''pavasari''. Ieva ievieš skaidrību, sakot, ka profesionālie audzētāji sīpolus ziedināšanai iepērk no dažādiem Holandes piegādātājiem, kur tie jau izgājuši dzesēšanas periodu. Tad atliek tos tikai sastādīt un nodrošināt temperatūru sakņošanās laikā. Svarīgākais tulpju audzēšanā esot gaismas un mitruma režīms. Ja vēlies ko vairāk uzzināt par tulpju audzēšanu piemājas dobēs, lasi šeit selekcionāra padomus.

Vaicāta par šķirnēm, kādas šogad saaugušas Cēsu pusē, Ieva atklāj, ka starp tām ierindojas 'Strong Gold', 'Strong Love' un 'Barselona'. Pirmās pavasara vēstneses ir dzeltenās tulpes, taču tās nav viennozīmīgi pieprasītākās krāsas tulpes, jo, kā jebkurai puķei, arī tulpju cienītāju gaumes ir dažādas. Kopumā ''Kliģeni'' audzētavā izauguši 60 000 druknu tulpju.