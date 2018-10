Pasaulē krīt rekordi: Ziemeļamerikā un Lielbritānijā izaudzēti rekordķirbji

Kamēr līdz Latvijas rekordķirbja noskaidrošanai vēl ir jāuzgaida, "Tavs Dārzs" ir apkopojis trīs valstis, kurās šogad pārspēti ķirbju audzēšanas rekordi.

Līdz šim brīdim nevienam nav izdevies pārspēt Ginesa rekordu grāmatā ierakstīto ķirbja rekordu, ko pirms diviem gadiem uzstādīja Matiass Vilemijns no Beļģijas, kurš izaudzēja 1190,68 kilogramus smagu milzeni. Iepriekš rekords piederēja šveicietim Bani Meieram, kurš izaudzēja 1054 kilogramus smagu ķirbi. 2014. gada 12. oktobrī rekordu Lūdvigsburgā fiksēja Lielo ķirbju sadraudzības organizācija.

Šī gada rudenī ķirbju rekords kritis Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), jo tur šogad izaudzis 1146,68 kilogramus smags ķirbis, kas ir smagākais ķirbis Ziemeļamerikas vēsturē, ziņo "Time". Milzeni Ņūhempšīras štatā izaudzējis Stīvs Gīds, kurš par rudens velti pasākumā "Deerfield Fair 2018" saņēmis arī naudas balvu – 6000 ASV dolārus jeb aptuveni 5260 eiro.

Just in case you guys wanted to share this story, thought it was really cool. Last night at the Deerfield fair there was a new U.S record pumpkin weighed at 2528 pounds beating the previous one of 2363 pounds. It was grown by a grower of Steve geddes From N.H. pic.twitter.com/B2aSKqYsKp— Henry Swenson (@HenrySwenson) September 28, 2018