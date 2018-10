Video: Saulespuķu paradīze fūtūristiskajos līča dārzos Singapūrā

Pasakainais parks "Dārzi pie līča" ("Gardens by the Bay") Singapūrā ir apbrīnas vērts, jo tajā ir vairāk nekā miljons augu, gigantiski koki 18 metru augstumā, kā arī biokupoli ar tropu mežiem un ziediem. Pašlaik vienā no ziedu kupoliem ("Flower Dome") ir apskatāma vairāk nekā 10 tūkstošu liela saulespuķu plantācija.