Atkusnis dārzā – kā tas ietekmē augus

Aiz muguras ir pirmais būtiskais kailsala periods, un nelielo sniega segu pašlaik intensīvi kausē atkusnis un lietus. Tomēr šādi laika apstākļi augus dārzos negatīvi neietekmēs, norāda Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils.

Pirms atkušņa kailsala ietekme kopā ar brāzmaino vēju dažviet bija krietni jūtama, jo gaisa temperatūra noslīdēja no -15 oC līdz -17 oC. Taču aukstie vēji nebija vērojami ilgstoši, tādēļ arī aukstuma ietekme bija īslaicīga, neradot bažas par augu pārziemošanu dārzos.

Biezāka sniega sega paspēja izveidoties vien atsevišķās vietās Kurzemes pusē, tādēļ būtiska ūdens masu veidošanās atkušņa laikā nav paredzama, līdz ar to arī nav gaidāma dārzu applūšana. "Īsajā sala periodā sasalt paspēja ne tikai zemes virskārta, bet arī dziļāki tās slāņi. Ja vien neuznāks ilgstošs lietus, ko laika prognozes it kā nesola, tad pilna augsnes atlaišanās nav paredzama," norāda Narvils.

Pie šī atkušņa nav sagaidāma kādu dārza augu, kam pat ir salīdzinoši īsāks miera periods, pamošanās. Šī iemesla dēļ risks, kas varētu pasliktināt dārzos ziemošanas apstākļus augļu kokiem, ogulājiem un citām kultūrām, ir pavisam minimāls. Arī kopumā šī brīža laika apstākļi augu pārziemošanai ir labvēlīgi. Lielākā daļa atkušņa laikā izkusušo sniega ūdeņu paspēs notecēt, izņemot atsevišķas lielo lauku teritorijas, kuras paspēja pārplūst un vēlāk sasalt.

Uzmanība jāpievērš aktīvai ciklonu darbībai, kas tiek solīta februāra sākumā. Ja būs slapjš sniegs un būs vērojama piesalšana nakts stundās, pastāv iespēja, ka augļu kokiem un ogulājiem ar sabiezinātiem vainagiem var lūzt zari. Tad var nākties palīdzēt, smago sniegu no zariem nokratot. Pareizi un labi koptos dārzos tas īpašas problēmas nesagādās. Savukārt, ja snigšana būs vērojama kaut pie nelieliem mīnusiem, zaru lūšanas riski kokiem būs minimāli.