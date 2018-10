Dārzā un zālienā savairojušās sēnes! Mikoloģes ieteikumi, kā rīkoties

Sēnes mēdz augt ne tikai mežos, bet, ja tām ir labvēlīga vide, tad pa kādam pudurim varēsi atrast arī savā dārzā. Kamēr vieniem tā ir milzu problēma, citi priecājas par sēņu esamību savā dārziņā vai zālienā. Ja vēl tās ir ēdamas, tad vispār izcili, jo uz mežu nevajag doties!

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Inita Daniele, ja ir vēlme tikt no sēnēm vaļā, tad tas nemaz nav tik viegli izdarāms. "Var rušināt, pārrakt, bet tik un tā aug," piebilst mikoloģe. "Nekādus ķīmiskos līdzekļus neiesaku un nelietoju, jo tie nodara vairāk ļauna kā pašas sēnes." Viņa gan pati par sēnēm dārzā un pagalmā tikai priecājas, kā arī pati neko nenīcina un neiesaka to darīt arī citiem.

"Jāiemācās sadzīvot," mudina sēņu pazinēja. "No jebkuriem dzīviem organismiem nevajag baidīties, bet vajag uzmanīties." Sarunā viņa atzīst, ka ir cilvēki, kas aizraujas ar perfektiem un gludiem zālieniem, kur viss ir absolūti zaļš, bet tas, kā atzīst mikoloģe, ir nedaudz pārspīlēti, jo tomēr ir pat interesanti, ja zālienā aug kaut kas cits, piemēram, sēnes.

Daudzi satraucas, ka zālienā augošās sēnes var apēst bērni, kas ir viens no argumentiem, kāpēc sēnes būtu jāizskauž un jāiznīcina no teritorijas. Mikoloģe gan pretī liek argumentus, ka bērns pieaugušajiem ir jāpieskata ne tikai mežā, bet arī pagalmā un dārzā, jo tikpat labi viņš var mutē iebāzt ne tikai sēnes, bet arī sliekas un pat suņu izkārnījumus. "Ja bērns ir saprātīgā vecumā, tad viņam ir jāstāsta," aicina sēņu pazinēja.

